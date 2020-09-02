"Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması" için başvurular başladı

Yarışmaya, Türkiye genelinde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim gören tüm öğrenciler, kurmaca veya belgesel türünde eserleriyle katılabiliyor. Başvurular 31 Aralık tarihine kadar devam ediyor.

Yarışmayı 5'inci yılında devam ettirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "4 yıldır kısa film senaryo yarışması olarak düzenlediğimiz yarışmada, bu yıl format değişikliği yaptık. Bu değişiklikle gençlerin uyuşturucu bağımlılığı üzerine düşünüp yazmalarının ötesinde, bu sorunu kendi bakış açılarıyla, kendi kameralarından aktarmalarını da istiyoruz" dedi.

Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması'na son 12 ay içinde çekilmiş, 45 saniye ile 4 dakika arası uzunluktaki kurmaca veya belgesel filmlerle başvuru yapılabiliyor. Öğrenciler yarışmaya en fazla 3 eser ile başvurabilirken, 4 kişiye kadar olan gruplar tarafından çekilen filmlerle de başvuru yapılabiliyor. Başvurular kisafilm.yesilay.org.tr adresinden gerçekleştiriliyor.

"Halkın Favorisi" oylaması yapılacak

Başvuran eserler, başarılı yönetmen Derviş Zaim'in de yer aldığı jüri tarafından değerlendirilecek.

Yarışmada, belgesel ve kurmaca türlerinde birinci, ikinci ve üçüncülük ödülleri verilecek. Her iki kategoride de birinci 15 bin TL, ikinci 10 bin TL ve üçüncü 5 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Kültür Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görülen eserlerin sahibi de 5 bin TL ödül alacak. Ayrıca Yeşilay internet sitesi üzerinden oylama gerçekleştirilerek "halkın favorisi" belirlenecek ve bu esere de 5 bin TL'lik Yeşilay 100. Yıl Özel Ödülü verilecek.