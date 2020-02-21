Sağlıklı gebelik, güvenli doğum, sağlıklı nesiller için mesleki gelişim projesi başarı ile sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlıklı gebelik, güvenli doğum, sağlıklı nesiller için mesleki gelişim projesi başarı ile sona erdi - Son Dakika

Sağlıklı gebelik, güvenli doğum, sağlıklı nesiller için mesleki gelişim projesi başarı ile sona erdi

7 saat önce

Trakya Kalkınma Ajansı 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Edirne İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Edirne Sultan 1.

Sağlıklı gebelik, güvenli doğum, sağlıklı nesiller için mesleki gelişim projesi başarı ile sona erdi, System.String[]

Trakya Kalkınma Ajansı 2019 yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Edirne İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi tarafından hazırlanan "Sağlıklı gebelik, güvenli doğum, sağlıklı nesiller için mesleki gelişim eğitimi" projesinin açılışı yapılarak eğitimleri başarı ile verildi.


Projenin gerçekleşen açılış törenine Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Başkanları, Başkan Yardımcıları, Edirne Devlet Hastanesi yöneticileri, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.


Proje eğitimi; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner ve Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Yılmaz Esencan tarafından, 2 gün toplamda 14 saat olarak gerçekleştirildi.


Bu proje ile Anne ve bebeğe verilen sağlık hizmetlerinin niteliğinin arttırılması, normal doğum oranının yükseltilmesi, sezeryan doğum oranının düşürülmesi, kurumun insan kaynakları hizmet kalitesinin geliştirilmesi, sağlık personelinin var olan bilgilerinin pekiştirilerek "Anne ve bebek dostu hastane "kültürünün geliştirilmesi hedeflendi.


Proje kapsamında kamu ve özel hastanelerin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri ile Kadın Doğum Servisi, Doğum Ünitesi ve Aile Sağlığı çalışanları olmak üzere toplamda 58 sağlık personeline eğitim ve sertifikaları verildi.


Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, projenin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Sağlıklı gebelik, güvenli doğum, sağlıklı nesiller için mesleki gelişim eğitimi" projesi ile bebek dostu il olmamızın yanında, ilimizin anne dostu hastane kültürünün pekişmesine büyük bir katkı sağlayacağını, normal doğum oranının yükseltilmesi, sezeryan doğum oranının düşürülmesinde farkındalık sağlayacak olan bu proje ve eğitim de emek veren herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - EDİRNE

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:26 Kaynak: İHA
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