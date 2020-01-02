Sağlıklı gebelik için 5 egzersiz kuralı - Son Dakika
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Sağlıklı gebelik için 5 egzersiz kuralı

6 saat önce

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nilsem Eraslan, "Gebelerin, kendilerini rahatlatacak uygun egzersizleri tercih etmeleri önerilmektedir.

Sağlıklı gebelik için 5 egzersiz kuralı, System.String[]

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nilsem Eraslan, "Gebelerin, kendilerini rahatlatacak uygun egzersizleri tercih etmeleri önerilmektedir. Hava şartları uygun olduğu sürece egzersizlerin açık havada yapılması önerilir. Mümkün olduğunca gürültü ve stresten uzak mekanlar seçilmedir. Egzersiz süresi, gebeyi yormayacak uzunlukta olmalıdır" dedi.

Gebelik döneminde yapılan egzersizler anne ve bebek sağlığı için büyük önem taşıyor. Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Nilsem Eraslan, gebelik döneminde egzersizlerin önemi hakkında bilgi verdi. Anne adayına kendini fiziksel ve ruhsal olarak iyi hissettiren egzersizlerin özellikle bu dönemde sık karşılaşılan bel ve sırt ağrıları, şişlik ve ödem ile uykusuzluk problemlerini de azalttığını ifade eden Eraslan, "Gebelik döneminde hareketsizlikten uzak duran ve düzenli egzersiz yapan kişilerin normal doğum yapma şansı yükseliyor ve sancı süreleri de kısalıyor. Daha rahat bir doğum için hareket şart. Gebelik döneminde yürüyüş, yüzme, yoga ve nefes egzersizleri anne adayı için herhangi bir riske yol açmadığı gibi bu sürecin daha sağlıklı ve rahat geçirilmesine de yardımcı olur. Egzersizlerin amacı kilo kontrolü değil anne adayının doğum sürecine katkı sağlamaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, egzersize başlama zamanı ve hareketlerin içeriğidir. Doktor kontrolünde yapılan bir planlama çerçevesinde düzenli egzersiz hem anne adayı hem de bebek için yararlı olacaktır" dedi.

"AĞRI HİSSETTİĞİNİZ ANDA EGZERSİZİ BIRAKIN"

Gebelik döneminde egzersiz sürelerinin, herkese göre değişmekle birlikte 30 ile 45 dakika arasında ve 5 ya da 10 dakikalık molalarla olması gerektiğine dikkat çeken Eraslan, "Egzersiz sırasında aşırı terleme, kalp atışında hızlanma, bel ve karın bölgesinde ağrı oluşması durumunda hareketler hemen bırakılmalı ve doktora bilgi verilmelidir. Gebelerin, kendilerini rahatlatacak uygun egzersizleri tercih etmeleri önerilmektedir. Hava şartları uygun olduğu sürece egzersizlerin açık havada yapılması önerilir. Mümkün olduğunca gürültü ve stresten uzak mekanlar seçilmedir. Egzersiz süresi, gebeyi yormayacak uzunlukta olmalıdır. Egzersiz planı, içinde bulunulan aya göre değişebilir. Gebeliğin ilerleyen aylarında daha basit egzersizler yapılması uygun olabilir. Gebeliğin 5'inci ayından itibaren sırt üstü ve yan yatılarak yapılan egzersizler bırakılmalıdır" diye konuştu.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:05 Kaynak: İHA
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