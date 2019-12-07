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Son Dakika Güncel 'Sağlıklı Gelecekler için Ebe Eğitici Eğitimi' projesi tamamlandı - Son Dakika

'Sağlıklı Gelecekler için Ebe Eğitici Eğitimi' projesi tamamlandı

6 saat önce

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı 2019 Teknik Destek programı kapsamında uygun görülen "Sağlıklı Gelecekler için Ebe Eğitici Eğitimi" projesi tamamlandı.

'Sağlıklı Gelecekler için Ebe Eğitici Eğitimi' projesi tamamlandı, System.String[]

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı 2019 Teknik Destek programı kapsamında uygun görülen "Sağlıklı Gelecekler için Ebe Eğitici Eğitimi" projesi tamamlandı.


"Sağlıklı Gelecekler için Ebe Eğitici Eğitimi" projesi kapsamında Tekirdağ'da doğumhane, gebe okulu ve anne dostu birimlerinde görev yapan 29 ebe, hemşire, sağlık çalışanına doğum öncesi gebelere verecekleri eğitimler konusunda bilgi eksiklerinin giderilmesi, bilgilerinin geliştirilmesi, bilgi aktarma konusundaki becerilerinin artırılması amacıyla bu konuda uzman kişiler tarafından 2 grup şeklinde her grup 5 gün toplamda 10 gün boyunca günlük 7 saatten 70 saatlik doğum öncesi ebe eğitici eğitimi verildi. Eğitimin tamamlanmasının ardından belge törenine katılan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir eğitime katılanlara ve eğitimciye teşekkür ederek, verilen eğitimin katılanlar için faydalı olmasını diledi. Daha sonra belge takdim törenine geçilerek katılımcılara sırasıyla Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacı Bayram Zengin, Başkan Yardımcısı Dr. Hülya Becerir, TADSH Başhekim Yardımcısı Dt. Caner Akyol, Hastane Müdürü Recep Dinç ve Tekirdağ Sağlık Sen Başkanı Hamza Öksüz belgeleri vererek katılımcılara meslek hayatlarında başarılar diledi. - TEKİRDAĞ

İl Sağlık Müdürlüğü, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
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