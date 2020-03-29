Sağlıklı gıda için üst düzey tedbir - Son Dakika

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile ilgili alınan tedbirler kapsamında Bursa Hikmet Şahin Kent Hali ve İnegöl Hali'nin çalışma saatleri, çalışan ve vatandaş sağlığının korunması adına yeniden düzenlendi. Düzenleme ile salgının yayılımının en aza indirilmesi ve etkilerinin azaltılması amaçlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım A.Ş. tarafından dezenfeksiyondan, personel bilgilendirmesine kadar bir dizi tedbiri içeren karar, hal esnafına tebliğ edildi.



İnsanlık tarihinin önemli salgınlarından biri olan 'Covid 19'a yönelik tedbirler bir bir hayata geçiriliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım A.Ş., koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı kararları yönetimindeki hallerde bulunan işletme sahiplerine ve çalışanlara tebliğ etti. Karar kapsamında, Bursa Hikmet Şahin Kent Hali ve İnegöl Hali'nin çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Salgının yayılımının en aza indirilmesi, salgınla mücadele, salgının etkilerinin azaltılması amacıyla hazırlanan ve 30 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak düzenlemeler ile gerek hal çalışanları, gerekse tüketicilerin sağlığını korumaya yönelik önemli değişiklikler olacak.



Karara göre; hale giriş-çıkış saatlerinde yapılan düzenleme ile 16.00-05.00 saatleri arasında yalnızca hale ürün getiren tır ve araçlar hal içerisine alınacak. 05.00-12.00 saatleri arasında sadece hal esnafı ve çalışanları hal sınırları içerisine alınmasına müsaade edilecek. Ayrıca 05.30-12.00 saatleri arasında sadece ürün almaya gelen pazarcı, manav ve market araçlarına müsaade edilecek ve ürün getiren kamyon ve tırların hali terk etmesi sağlanacak. 12.00-16.00 saatleri arasında da haller kapalı olacak.



Sürekli dezenfeksiyon



30 Mart tarihinde uygulanmaya başlanacak olan karara göre; hallerin ortak alanları periyodik olarak dezenfekte edilecek, gün aşırı sabunlu su ile yıkanacak. Ayrıca hallerde yer alan anons sistemi ile 2 saatte bir koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemlere dair bilgilendirme yapılacak. Ayrıca hal esnafı iş yeri dezenfeksiyonuna yönelik bilgilendirilecek ve belirli aralıklarla denetlenecek. Tüm bu düzenlemelerin yanında tekrar kullanılan kasaların yeniden kullanılmadan önce dezenfeksiyonu sağlanacak. - BURSA