Sağlıklı gıda ürünleri festivali başladı - Son Dakika

Şekersiz, glütensiz, fermente, ürünler başta olmak üzere birçok sağlıklı besinin yer alacağı festival, 19- 23 Nisan tarihleri arasında Akasya'da gerçekleşecek. İkincisi düzenlenecek olan 'Butik Lezzet Günleri' kapsamında, sağlıklı beslenmenin bağışıklık sistemini güçlü tutarak vücut direncini artırmanın öneminin de vurgulanması amaçlanıyor.

Yoğun istek üzerine ikinci kez düzenlendiği belirtilen festivalde, sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getiren veya sağlıklı yaşama adım atmak isteyenler için, çeşitli butik markalar doğal gıda ürünleri satışları da yapacak. 'Akasya Butik Lezzet Günleri', 5 gün boyunca ziyaretçilerine sağlıklı yaşamın kapılarını açmayı hedefliyor.