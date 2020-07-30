"Sağlıklı gıdanın kıymeti pandemi ile daha iyi anlaşıldı" - Son Dakika

TARIM teknolojileri ve üretim teknikleri son yıllarda gelişirken sağlıklı, temiz gıdaya ulaşmak gittikçe önem kazandı. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka Covid-19 pandemisi ile birlikte sağlıklı gıdaya ulaşmanın kıymetinin daha iyi anlaşıldığını belirterek İstanbul Rumeli Üniversitesi Tarım Hayvancılık ve Gıda Uygulama, Teknoloji ve Araştırma Merkezi'nin üniversitenin Çatalca'daki Fikriye Balcı yerleşkesinde faaliyetlerine başladığını söyledi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. H. Tamer Dodurka tarım ve gıdanın günümüzde çok disiplinli çalışmalar gerektiren sektörler olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi: "Bütün dünyada tarım ve hayvancılık sektörü, kırsal turizm, agro-turizm ve gastronomi turizmi bacasız sanayi olarak nitelendirilirken özellikle Covid-19 pandemisiyle birlikte sağlıklı gıdaya ulaşmanın ve sağlıklı çevrede yaşamanın kıymeti daha iyi anlaşıldı. Tarımsal alanların günden güne betona yenik düşmesi ve bizleri bekleyen yeni salgınlar nedeniyle tarım sektörü daha fazla stratejik hale geldi. Sektörün güçlenmesi için ise ürünlerde katma değerin arttırılabilmesi ve harcanan emeğin azaltılabilmesi büyük önem taşıyor. Örneğin bir kilo mandalina ile bir kilo kurutulmuş mandalina arasında yaklaşık 30 kat fark vardır. Tarımın sürdürülebilir olması için karlılık esastır bu nedenle çiftçimiz katma değeri yüksek ürünleri tanımalı ve tercih etmelidir. Bu tarz çiftçiliğin bölge iklimi ve toprak yapısına uygunluğu araştırılıp çiftçiye öncü olunmalıdır."

Bitki genetiği gibi ülkemizde az çalışılan alanlarda da çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Dodurka sözlerini şöyle noktaladı: "Üniversitemizin Tarım Hayvancılık ve Gıda Uygulama, Teknoloji ve Araştırma Merkezi, özellikle bu alanlarda uygulama, araştırma ve eğitim çalışmalarına ağırlık verecektir. Bu nedenle merkezimiz bölge çiftçisine model olacak ürün desenlerini araştırmanın yanı sıra bitki genetiği gibi ülkemizde az çalışılan alanlara yoğunlaşıp katma değeri yüksek ürün elde etme hedefi için çaba sarf edecektir. Ayrıca bu merkezimizden, üniversitemiz bünyesinde yer alan Sanat ve Tasarım Fakültesi'ne bağlı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Meslek Yüksek Okulu'na bağlı Aşçılık Programı öğrencileri yararlanacaktır. Bilindiği gibi gastronomi turizminin dünya turizmindeki ağırlığı gün geçtikçe artmaktadır.

Gastronomi turizminin ülkemizde yayılmasında gastronomlara büyük görev düşmektedir. Merkezimiz sayesinde Gastronomi mezunlarımız bu amaca uygun şekilde ürünü tarladan sofraya uzanan tüm süreçleriyle tanıma, kalite ayrımlarını yapabilme, kaliteli ham maddeye nasıl ulaşacağını, nasıl muhafaza edileceğini ve en sonunda onları sanatsal şekilde nasıl sunacağını öğrenme imkanına sahip olacaklardır. Merkezimiz etrafı çevrili 200 dönümlük alanda on binlerce ağacın ve ekilecek geniş tarım arazilerinin yanı sıra hayvansal ve tarımsal işletme binalarına sahip olan Çatalca Fikriye Balcı Yerleşkesi'nde hizmete girmiştir."

- İstanbul