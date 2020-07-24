'Sağlıklı görünen hayvanların iç organlarında enfeksiyon olabilir' - Son Dakika

'Sağlıklı görünen hayvanların iç organlarında enfeksiyon olabilir'

ANKARA Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, kurban etinden koronavirüs bulaşmadığını ancak sağlıklı görünen hayvanların dahi iç organlarında bazı enfeksiyon hastalıkları taşıyabildiklerini söyledi.

'Sağlıklı görünen hayvanların iç organlarında enfeksiyon olabilir', System.String[]

ANKARA Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, kurban etinden koronavirüs bulaşmadığını ancak sağlıklı görünen hayvanların dahi iç organlarında bazı enfeksiyon hastalıkları taşıyabildiklerini söyledi. Tanrıverdi, "Vatandaşların, kurban kesiminden sonra mutlaka veteriner hekimlere kontrol ettirmeleri gerekiyor" dedi.

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Kurban Bayramı'nda alınan önlemlere ek olarak koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin de alınması gerektiğini söyledi. Kurbanlıklarda koronavirüs riskinin olmadığını belirten Tanrıverdi, kurbanlık hayvan seçiminde belli kuralların yerine getirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Tanrıverdi, "Hayvan satış ve kesim yerlerinde, temizlik, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmalı, sırayla gidilmeli. Maalesef bizim ülkemizde çok kalabalık ortamda pazarlık olayı da söz konusu. Bunlardan uzak durulması gerekir. Hayvan seçimi esnasında, hayvanın yüzeyindeki bir virüsü kapmamak için ellerin dezenfekte edilmesi gerekir. Hayvan seçimi esnasında kapalı satış yerlerinden uzak durulması gerekir. Hayvandan bulaş şu an için söz konusu değil" dedi.

'HAYVANLARIN YÜZEYLERİNDE VİRÜS OLABİLİR'Tanrıverdi, seçim esnasında hayvanın yüzeyinden bulaş olabileceğini belirterek, "Elinizi yüzünüze götürdüğünüzde bulaşma riski olur. Hayvanların yüzeylerinde de virüs olabilir, bunu bertaraf etmek için ellerin dezenfekte edilmesi gerekir. Direkt hayvanın etinden bulaşması söz konusu değil. Çok önemli; hayvan alım esnasında sağlık açısından taramanın yapılması için belediyeler tarafından görevlendirilen veya Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen veteriner hekimler satış yerlerinde kontrol ediyorlar. Şüpheli görülen hayvanları veteriner hekimlere göstererek almakta yarar var. Vatandaşlar, hayvan hangi ilden veya ilçeden geldiyse resmi otoritelerden alınmış hayvan sevk raporları ve pasaportların olup olmadığına baksın. Olmadığı takdirde kesinlikle bunlara yaklaşmasınlar. Bakanlığın sitesindeki kare koda hayvanın kulak küpesini okuttukları zaman, hayvanın geçmişine kadar görebilirler ve rahatlıkla alabilirler" diye konuştu.'ÖLÜMLERE NEDEN OLABİLİR'Sağlıklı görünen hayvanların dahi iç organlarında bazı enfeksiyon hastalıkları taşıyabildiklerini kaydeden Tanrıverdi, "Kesimden sonra mutlaka veteriner hakimlere kontrol ettirmeleri gerekiyor. Vatandaşlardan kesim olayını kendileri tarafından yapılmamasını ve belediyenin belirlediği alanlarda yapılmasını istiyoruz. Tüberkülozlu bir eti, vatandaşlar bunu bilemedikleri için evine götürdüğü veya dağıttıklarında ölümlere de neden olabilir. Bunun için de belediyelerin kesim alanlarında olduğu takdirde veteriner hekimler kontrollerini yaptıkları için sağlıklı et tüketebilirler" ifadesini kullandı.'3 GÜNE YAYMAKTA FAYDA VAR'Tanrıverdi, kalabalık ortamlarda oluşabilecek koronavirüs bulaş riskini azaltmak için kurban kesimini bayramın üç gününe yaymakta yarar olduğuna dikkat çekerek, "Dini vecibe olarak 3 gün kabul görüyor. Vatandaşlarımızın, 'ilk gün bir an önce kesip kurtulalım' düşüncesi yanlış. 3 güne bunu yaydığınız takdirde daha sağlıklı bir ortama kavuşur, sağlıklı eti evinize daha rahat götürebilirsiniz. Bayram namazının hemen ardından kesime yöneliyor, bu da büyük bir dalgalanmaya neden oluyor" dedi.'KURBAN ETİ 6 SAAT BEKLETİLMELİ'

Kurbanlar kesildikten sonra ete hemen işlem yapmanın sağlık açısından uygun olmadığını belirten Tanrıverdi, "Etin bir gevşemesi, yararlı bakteriler tarafından olgunluğa ulaşması gerekiyor. Etin serin yerlerde 5-6 saat bekletildikten sonra kıyma, kuşbaşı yapılması hem etin olgunluğunu sağlamış olur hem de oluşabilecek kötü bakterilerin önüne geçilmiş olur. Maalesef bizde parçaladıktan sonra hemen dondurucuya yerleştirme olayı var. Dondurucuda etin yüzeyinde soğukluk oluyor; ama etin iç kısmındaki sıcaklık aynı kalıyor. Bu da eti sağlıklı bir gıda olmaktan çıkarıyor. Biz bekletilmesinden yanayız" ifadesini kullandı.

Hüseyin Tanrıverdi, Kurban Bayramı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 11:09

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Sağlıklı görünen hayvanların iç organlarında enfeksiyon olabilir' - Son Dakika
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