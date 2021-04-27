Sağlıklı Güzel ve Mutlu Yaş Almak için 10 Altın Kural ! - Son Dakika

Sağlıklı Güzel ve Mutlu Yaş Almak için 10 Altın Kural !

27.04.2021 08:57
Sağlıklı Güzel ve Mutlu Yaş Almak için 10 Altın Kural !, System.String[]

Medikal Estetik Hekimi Dr. Sevgi Ekiyor konu hakkında bilgiler verdi.

1. Herşey kendini sevmek ve tanımakla başlar. Hayat yolculuğunuzda kim olduğunuzu olacağınızı günahlarınızla sevaplarınızla iyi tartıp kişisel gelişiminizi hiçbir yaşınızda ihmal etmemeniz, realist ve pozitivist davranmanız, sevgiyle eylemlerinizi gerçekleştireceğiniz tercihler yapmanız, mücadele etmeniz özdeğer, özsevgi, öz şefkat le doğayı insanı hayvanı severek her nefes alışınızı anlamlı kılmanız..

2. İyilik hali için hem bedensel hem zihinsel hem ruhsal sağlık gerekir. Stres yönetimi dolayısıyla bu üç parametre için çok önemli. Bu konu hep göz ardı edilerek stres hormonları kortizol başta olmak üzere toplumda sürekli yüksekliği gözleniyor. Uykudan ,beslenmeye ,spor aktivitelerinizden, diğer hobilerinize, sosyal hayatınız , iletişim-davranış algınız gibi birçok faktör bireysel düzenlenmeli. Herkesin kendine ait çözümleri bulunmalı.

3. Sağlık hali derya deniz bir konu. Daha sağlıklı bir hayat yolculuğu için, bir planınız olmalı. Doktora gitmekten check up yaptırmaktan benim gibi sağlıklı yaşam yönetimi yapan hekimlerle yol almaktan maddi manevi korkmamalısınız, zaman ve maddiyat ayırmama bahanelerine sığınmamalısınız. Tam tersi ütopik bir dünyada yaşayacağımıza göre hastalıklarınıza, değişen bedeninize , yaşam koşullarınıza hakim olmak , bağışıklığı güçlendirmek maddi manevi sizi rahatlatacaktır.

4. Yüz Güzelliği için hep derim ki iyilik ve sağlık hali de gerekir. Kendinizi bakımlı özgüvenli konforlu dinamik fresh özgün ve güzel hissetmeniz için yine kişiye özel planlamalar yapılmalı. Cildiniz sizin giysiniz herkesin gördüğü ve her durumu açığa çıkaran, stresi, kötü beslenmeyi, ruhsal çöküşü, başka hastalıkların sinyalini veren bir nevi dedektör. Cildinize iyi davranarak yani doğru işlemler bakımlar kremler uygulamalar ile makyajsız fresh özgüvenli ve rahat olabilirsiniz 7/24 yaz kış her mevsim her anınızda.

5. Vücut güzelliği denilen kavramda en önemli şey kas kuvvetinizin yerinde olup yağ oranınızın düşük olması birçok sağlık probleminden sizi uzak tutacaktır. Dolayısıyla beden kitle indeksiniz 20-25 olacak şekilde kilo kontrolü yapmanız için medikal detoks ile kişiye uygun beslenme ve supplementer kullanımı planlamak ekstra durumlarda sadece artı eksi 2 kg değişmeniz çok önemli bir konuya check atmanız demek oluyor.

6. Yüz ve vücut mimarisi için kişinin genetik anatomik yapısı çok önemlidir. Estetik işlemler biliyorsunuz ki en zirve dönemlerini yaşıyor. Sebebi belli; altın oran dediğimiz bir kavram ile kendinizi daha beğeniyor ve toplum beğeni algısı için tereddütler yaşamıyorsunuz. Bu demek değil ki herkes en yüksek istatistiklerde olmalı sadece sizin konsantrasyonunuzu keyfiniz çok etkileyecek ve kısa-kolay uygulamalarla yaydığınız enerjiyi pozitifleştirmeniz özgün bir şekilde mümkün.

7. Yaş alma durdurulamaz bir kavram. Ve herkes aynı şekilde aslında yaş alıyor. Tabi yaşanılan sağlık problemleri doğal yaş almayı daha olumsuz etkiliyor. Bu sebeple kati yaş alma değişimlerini; yani yağda azalma, kollajen elastin gibi birçok önemli cilt malzemesinde azalmaların kaçınılmaz olduğunu yer çekimi ile de daha kolay sarkacağını bilerek onlara müdahale ettirmek ve kişinin diğer problemleri için de ekstra planlamalar yapmak mutlu yaş almak için mühim.

8. Günlük gündüz ve gece için ritüellerimiz olmalı yine kendimize özel. Mesela gündüz için meditasyonla ilgileniyorsanız kendinize 15 dk ayırıp meditasyon yapmak gibi ya da esneme hareketleri yapmak ,müzik açmak gibi sabahları. Güne bir bardak su ile başlayıp kollajen gibi aç karnına supplementleriniz varsa onları tüketmek gibi sonrasında yüz yıkamak kremlenmek

dişlerinizi fırçalamak gün aşırı saçlarınızı yıkamak gibi, hafif bir kahvaltı yapıp işe daha zinde gidebilmek için, gün içinde güneş kreminizi sürmek, el yıkamayı dezenfektan kullanımını unutmamak gibi , makyajınızı 5 saatten fazla tutmamak gerekirse temizlenip kremlenmek yeniden ;gerektiğinde su içmek, çay kahve tüketimini maksimum 3 er olacak şekilde sınırlandırmak, yemeklerinizi bol çiğnemek , gülümsemek , negatif insanlardan kaçınmak gibi birçok alışkanlığınızı oturtmalısınız. Ve taviz vermemelisiniz herhangi bahanelerle.

9. Günlük ritüellerimizden akşam yapılacaklarımızda olmalı. Yine cildimizi dişlerimizi temizlemek kremlemek takviyelerimizi almak yatmadan önce yine su içmek,uyku konforumuz için uygun yatak yastık kullanımına önem vermek , karanlık odada uyumak ve gereğince derin uyku için biolojik saatimizi bilerek uyumak genelde 6-8 arasında değişir. Yatmadan önce keza zihinsel rahatlamak için kitap okumak ,müzik dinlemek gibi kendimize zaman ayırmak, sosyalleşmek ,sevdiklerinizle vakit geçirebilmek, yürüyüş yapmak , arada akşam yemeklerinizi pişirmek, etkinliklerimize gitmek gibi hem kendi başımıza hem kalabalık keyif alabilmeye öncelik verilmeli.

10. Ve hep profesyonel görüş almak mühim. Psikolojiniz için psikyatrist –psikologlardan yeni çağın getirileri grup meditasyonları, aile dizilimleri gibi birçok ulaşılması kolay kişisel-ruhsal gelişim ortamları mevcut. Cildiniz ve genel sağlığınız için alanında uzman hekimlerle çalışmanız gibi, yanlış tavsiyeler kontrolsüz yanlış takviye ürün kullanımları sağlığınızı al aşağı edebilir. 6 ayda bir diş sağlık kontrolünüz yılda bir check upınızı yaptırmalısınız. Erken teşhis her zaman önemlidir. Komşum şunu dedi kardeşim böyle yaptı bir ünlü bunu önerdi değil kendinizin doktoru olabilecek kadar kendinizi tanımanıza ve yardım edecek profesyonellere ulaşmak artık çok kolay. Sağlığınız deneme yanılma tahtası olamaz asla.

Doktora, Estetik, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sağlıklı Güzel ve Mutlu Yaş Almak için 10 Altın Kural ! - Son Dakika


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