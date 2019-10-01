Son Dakika Haberleri: "Sağlıklı hayat için glutensiz mutfak" projesi tanıtıldı
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"Sağlıklı hayat için glutensiz mutfak" projesi tanıtıldı

32 dakika önce

Adıyaman Çölyak Derneği tarafından, "Sağlıklı hayat için glutensiz mutfak" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Adıyaman Çölyak Derneği tarafından, "Sağlıklı hayat için glutensiz mutfak" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.


Adıyaman Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen proje tanıtımına Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan, Alevi Kanaat Önderi Rıza Tanrıverdi, STK temsilcileri, dernek başkanları, Çölyak hastaları ve aileleri katıldı.


Projenin tanıtım programında konuşan Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan, "Adıyaman Çölyak Derneği olarak halkımızı çölyak hakkında bilgilendirerek dernek üyelerinin hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştık.


Çölyaklılar için en güvenilir ve sağlıklı beslenme, öncelikle evde yapılan ürünler olduğunu bildiğimiz için çölyaklıların kendi başlarına glutensiz ürün yapabilmelerine sağlamamız gerekliydi. Bunun çözümü de bu proje hayata geçirmekte buldum. Derneği kurduğum günden bu yana çölyaklılara daha fazla nasıl hizmet edebilirim diye düşünmediğim gün yok denecek kadar azdır. Her zaman ve her şartta bir şeyler üretmek için derneğimiz sağlıklı hayat için glutensiz mutfak projesi hazırladı. her geçen gün çölyaklılar için daha güzel olmasını diliyor ve her şey çölyaklıların gönlüne göre olmasını dilerken devletimizin 100 TL civarındaki gıda yardımının ihtiyacımızı görecek bir seviyeye ulaşmasını temin temenni ediyoruz" diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından katılımcılara Adıyaman Üniversitesinde görevli Doç. Dr. İbrahim Hakan Bucak ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Glutensiz Şef Süleyman Engin tarafından çölyak hastalığıyla alakalı bilgiler verildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:26 Kaynak: İHA
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