Son Dakika Haberleri: Sağlıklı hayat için pedal çevirdiler
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Sağlıklı hayat için pedal çevirdiler

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bisiklet turu düzenlendi.

Sağlıklı hayat için pedal çevirdiler, System.String[]

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bisiklet turu düzenlendi. Simav Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri kontrolündeki, Muradınlar Mahallesi ve TOKİ konutları yolunda düzenlenen bisiklet turuna Simav Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Köse, vatandaşlar ve gençler katıldı. 1 saat süren etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.


Başkan Köse, sağlıklı hayat için bisikletin önemini belirterek, ilçe içindeki yoğun trafiğin önüne geçmek için bisiklete binmek gerektiğinin ifade etti. - KÜTAHYA

Kütahya, Simav, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:18 Kaynak: İHA
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