Sağlıklı Hayat Merkezinin yüzde 85'ini tamamladı - Son Dakika

Sağlıklı Hayat Merkezinin yüzde 85'ini tamamladı

Malatya'da inşaatı devam eden 9 hekimlik Çarmuzu Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin önemli bir ihtiyacı karşılayacağı bildirildi.

Malatya'da inşaatı devam eden 9 hekimlik Çarmuzu Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin önemli bir ihtiyacı karşılayacağı bildirildi.

Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek can verdi
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti


Geçtiğimiz günlerde Çarmuzu Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, çalışmalar hakkında bilgi almıştı.


İl Sağlık Müdürü Prof. Dr Recep Bentli, Çarmuzu Mahallesinde yapımı devam eden 9 hekimlik Çarmuzu Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin 6 ay gibi kısa bir sürede yüzde 85 oranında fiziki gerçekleşmesi tamamlandığını söyledi. Bentli, ASM ve Sağlıklı Hayat Merkezinin, en kısa sürede hizmete başlaması için çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, bölgenin nüfus oranının yüksek olması sebebiyle Sağlık Hizmetleri Merkezinin 9 hekimli olacağını belirtti.


İl Sağlık Müdürü Prof. Dr Recep Bentli, "Merkezin faaliyete geçmesi durumunda bulunduğu bölgenin sağlık ihtiyaçlarına büyük oranda katkı sağlayacaktır" dedi. - MALATYA

Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlıklı Hayat Merkezinin yüzde 85'ini tamamladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 17:03 Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 16:38 Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:40 78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
00:01
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek can verdi
23:51
İran koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşadığını kabul etti
23:49
Başakşehir'in ilk golü sonrası yöneticiler tribünde birbirine girdi
23:14
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
22:25
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
20:22
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
17:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 00:22:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlıklı Hayat Merkezinin yüzde 85'ini tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]