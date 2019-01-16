Son Dakika Haberleri: Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan Projesi

Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan Projesi

1 saat önce

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ücretsiz aşılama uygulaması kapsamında çalışma başlattı.

Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan Projesi, System.String[]
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ücretsiz aşılama uygulaması kapsamında çalışma başlattı.

Bakanlığın 2018 yılında başlattığı ücretsiz aşılama, küpeleme ve küpe affı uygulamasının çiftçilere çok ciddi ekonomik katkı ve destek sağladığı açıklandı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlü Özkan Yolcu, "Gelişen ve değişen dünyanın en önemli sorunlarından birisi güvenilir ve yeterli gıdaya erişebilmektir. Hayvan sağlığının doğrudan insan sağlığını etkilediği ve hayvansal ürünlerin insan beslenmesinde ki tartışılmaz gereksinimi unutulmamalıdır. "Sağlıklı İnsan İçin Sağlıklı Hayvan" yaklaşımında, hayvan sağlığı ve refahını sağlamak amacıyla, gıda güvenirliğinin bir parçası olan ve halk sağlığını korumaya yönelik olarak hafta sonu tatilleri dahil olmak üzere tüm ekiplerimizle sahada çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:43 Kaynak: İHA

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