Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller Projesi tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller Projesi tanıtıldı - Son Dakika

Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller Projesi tanıtıldı

6 saat önce

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hayata geçirilen Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller Projesi tanıtıldı.

Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller Projesi tanıtıldı, System.String[]

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hayata geçirilen Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller Projesi tanıtıldı.

Tokat Valiliği himayesinde, Reşadiye Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından projenin tanıtım toplantısı, Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Dr. Yavuz Selim Kılıç, burada proje ile ilgili sunum yaptı.

Toplantıya Kaymakam Hülya Yavuz, Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, İl Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Nilay Elibol, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Reşadiye, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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