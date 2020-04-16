Sağlıklı Kentler Birliği'nden 19 ilçeye tıbbi malzeme desteği - Son Dakika

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, nüfusu 50 binin altında olan 19 üye ilçe belediyesine eldiven, maske, tulum ve dezenfektan desteğinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın üstlendiği birlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üye ilçe belediyelerine destek sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, özellikle nüfusu 50 binin altında olan ilçe belediyelerine destek olmak için karar aldıklarını belirtti.

Salgın döneminde birlik ve beraberliğin önemli olduğunu ifade eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Öncelikle temennimiz bu sürecin herhangi bir sorun, sıkıntı olmadan atlatılması. Küçük belediyelerimizde ihtiyaç hasıl olduğunda yine yardımlarla takviyeler yapacağız. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin temel felsefesi, daha yaşanabilir ve sağlıklı şehirler oluşturmak. Salgınla mücadelenin yoğun yaşandığı bu dönemde özellikle küçük ilçelerimiz için bu desteğin önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum."

Eldiven, koruyucu maske, koruyucu tulum, el dezenfektanı, yüzey dezenfeksiyonu ve püskürtme cihazından oluşan destek paketleri, Abana, Adalar, Akçadağ, Altınova, Amasra, Avanos, Aydıncık, Bayındır, Darende, Dinar, Emet, Fındıklı, Gazipaşa, Malkara, Osmancık, Sandıklı, Tirebolu, Ürgüp ve Yenipazar belediyelerine gönderildi.