Sağlıklı Kentler Birliği'nden Çankaya'ya 4 ödül - Son Dakika

Sağlıklı Kentler Birliği'nden Çankaya'ya 4 ödül

Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği'nin sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek için her yıl düzenlediği 'Sağlıklı Şehirler Yarışması'ndan 4 ödülle döndü.

Sağlıklı Kentler Birliği'nden Çankaya'ya 4 ödül, System.String[]

Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği'nin sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek için her yıl düzenlediği 'Sağlıklı Şehirler Yarışması'ndan 4 ödülle döndü.

Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Şehir Planlaması ve Sağlıklı Çevre kategorilerinde Türkiye'nin dört bir yanından 35 belediye ile yarışan Çankaya, Kentte Tarım Yapılır, Birlikte Sağlık, Minikler İklim Krizinin Farkında ve Çöpten Çıkan Kütüphane başlıklı projeleriyle ödüle layık görüldü. Avrupa'da 30 yılı aşkın bir süredir devam eden Sağlıklı Kentler Hareketi'nin Türkiye uzantısı olarak faaliyet yürüten ve 74 üye belediyesi bulunan Sağlıklı Kentler Birliği, sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek amacıyla bu yıl Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nın 11'incisini düzenledi. 2005 yılından bu yana birliğin kurucu üyesi de olan Çankaya Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanından 35 yerel yönetimin 102 projeyle katıldığı yarışmada 3 jüri özel ödülü ve 1 kategori ödülü kazanarak Başkent'i başarıyla temsil etti.

Sağlıklı Çankaya'ya ödül

Çankaya Belediyesi bu yıl büyük ödülü "Sağlıklı Yaşam" kategorisinde kentte tarım yapılabilmesine imkan sağlayan Ata Kent Tarım Hobi Evi tarafından gerçekleştirilen "Kentte Tarım Yapılır" projesiyle aldı. Çankayalıları bulunduğu çevrede nitelikli tarım yapmaya özendiren çalışma, kazandığı sayısız ödülle tüm Türkiye'deki yerel yönetimlere örnek proje olarak gösterilmeye devam ediyor. Başkent Ankara'ya çok sayıda yeşil alan ve spor alanları kazandıran Çankaya Belediyesi, kent parkı niteliğindeki Zafer Park, İsmet İnönü Parkı ve Lozan Parkları ve aynı bölgede bulunan Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu ile oluşturduğu ve her yaşa hitap eden nitelikli kentsel çevre tasarımını içeren "Birlikte Sağlık" projesi ile de "Sağlıklı Şehir Planlaması" kategorisinde jüri özel ödülüne layık görüldü.

Çocuklar için proje

Bin 500 çocuk ile Türkiye'de en kapsamlı kreş hizmetini veren Çankaya Belediyesi, kreşlerde verdiği doğa temelli eğitimlerle iklim değişikliğine yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan "Minikler İklim Krizinin Farkında" projesi ve belediyenin temizlik işçilerinin çöp toplarken buldukları kitaplardan oluşturdukları Çöpten Çıkan Kütüphane projesi ile Sağlıklı Çevre kategorisinde jüri özel ödülü aldı.

"İnsanı ve doğayı merkeze alıyoruz"

Temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sağlıklı birey ve sağlıklı kent için de projeler ürettiklerini ve uyguladıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile hizmeti geniş bir yelpazede düşünerek hareket ediyoruz. Sağlıklı bireyler sağlıklı kentlerle, sağlıklı kentler de sağlıklı bireylerle mümkün olur. Biz insanı ve kenti bütün olarak düşünüyor ve hizmetlerimizi böylece halkımıza sunuyoruz. İnsanı ve doğayı merkez alan bu dört projemizin de ödül almış olmasından mutluluk duyuyorum" diye konuştu. - ANKARA

Çankaya Belediyesi, Çankaya, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlıklı Kentler Birliği'nden Çankaya'ya 4 ödül - Son Dakika

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