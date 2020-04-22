Sağlıklı Kentler Birliği'nin yeni rotası: Pandemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlıklı Kentler Birliği'nin yeni rotası: Pandemi - Son Dakika

Sağlıklı Kentler Birliği'nin yeni rotası: Pandemi

6 saat önce

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dahil ilgili kurumları hazırlıksız yakalayan Covid-19 nedeniyle, SKB'nin çalışma alanlarında strateji değişikliğine gideceklerini açıkladı.

Sağlıklı Kentler Birliği'nin yeni rotası: Pandemi, System.String[]

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dahil ilgili kurumları hazırlıksız yakalayan Covid-19 nedeniyle, SKB'nin çalışma alanlarında strateji değişikliğine gideceklerini açıkladı. Salgından önce kent sağlığı üzerine olan projelere ağırlık verdiklerini, bu yöndeki çalışmaları desteklediklerini belirten Başkan Aktaş, "Yaşadığımız zorlu süreçten sonra, insan ve toplum sağlığını önceleyen yaklaşımları ortaya koymamız gerekiyor" dedi.


SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen 'Küresel Covid-19 Salgını Sonrası Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar' konulu tele-konferansa katıldı. TBB Genel Sekreteri Birol Ekici'nin yönettiği konferansta; SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı da konuşmacı olarak yer aldı.


SKB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Covid-19 salgınından tüm dünyanın olumsuz etkilendiğini söyledi. Toplumlardaki hayat şeklinin, ev ve iş yaşamının virüs nedeniyle büyük bir değişim geçirdiğini kaydeden Başkan Aktaş, bu dönemde insan sağlığının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını ifade etti. DSÖ dahil tüm ülke ve kurumların salgına hazırlıksız yakalandığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bunun birçok sebebi var. Virüs yıllar öncesinden bilinmesine rağmen salgının başlaması ve yayılmasının engellenememesi, aşısının bulunamaması gibi. Bunlar tıp alanını ilgilendiren konular. Bizler yerel yönetimler olarak, bu ağır mücadelede devletimize olan muhtemel desteğin bilinci içerisindeyiz" diye konuştu.


SKB ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, bundan sonra kent ve sağlık başlıklarının birbirleriyle ilgisinin daha fazla önem kazanacağını, geleceğin sağlıklı şehir kavramının her zamankinden fazla tartışılmaya açılacağını anlattı. Dirençli, öngörülemeyen durumlara hazırlıklı şehirlerin gelecekte benzer süreçleri çok daha kolay atlatacağını vurgulayan Başkan Aktaş, "Bizler farkındayız ki SKB çatısı altındaki çalışmalarımızı tekrar gözden geçirmeliyiz. Yapılan her işin sağlık boyutunu düşünmek durumundayız. Çocuk ve kent parkları kurmaya çalışıyoruz ama virüs nedeniyle bu alanları kullanmaktan mahrumuz. Bazen iyi niyetle yaptığımız şeyler, farkında olmadan kötü sonuçlar doğurabiliyor. Belki de bu noktada, toplum ve insan sağlığını önceleyen projeleri ortaya koymamız gerekiyor. Tüm bu yaşananların SKB'nin yeni çalışma alanlarına yön vereceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Alinur Aktaş, Koronavirüs, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:37 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı         
17:07
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:02
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
Son Dakika: İran'dan Trump'ın Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" talimatına yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın         
16:56
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu         
16:41
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim         
16:34
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı         
16:34
Mermer ustası, ilgi artınca Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı         
16:31
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi         
16:29
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi         
16:25
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim         
16:09
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor         
16:07
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı         
16:01
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur         
15:58
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş         
15:51
Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu         
15:47
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı         
15:28
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim         
15:21
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu         
15:17
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL         
15:15
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi         
15:10
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi         
14:51
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde         
14:46
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti         
14:36
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı         
14:35
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı         
14:33
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü         
14:00
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek         
13:57
Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi         
13:52
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı         
13:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 17:17:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlıklı Kentler Birliği'nin yeni rotası: Pandemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]