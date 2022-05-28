Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Ürgüp'te yapıldı - Son Dakika
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Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Ürgüp'te yapıldı

28.05.2022 13:10

Sağlıklı Kentler Birliği 37. Olağan Meclis Toplantısı, üye belediyelerin başkan ve temsilcilerinin katılımıyla Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirildi.

Sağlıklı Kentler Birliği 37. Olağan Meclis Toplantısı, üye belediyelerin başkan ve temsilcilerinin katılımıyla Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirildi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, bir otelin konferans salonundaki toplantıda, sağlıklı şehirler kavramının, Sağlıklı Kentler Birliği hareketine dönüşmesinin kentlerin geleceği açısından önemli bir yerel yönetim politikası olduğunu belirtti.

Sağlıklı kentlerin ve bireylerin gelişimini önemsediklerini dile getiren Becel, "Sağlıklı Kentler Birliği sağlıkla ilgili gerekli çalışmaların yanı sıra eğitim kurumlarıyla, ulaşımıyla, altyapısıyla, elektriğiyle, kanalizasyonuyla, trafik hizmetleriyle birlikte kentte yaşayan insanlara sağlık hizmeti sunan bir kuruluştur. Hastalıkların ve kazaların önlenmesi, sağlıklı yaşam biçimlerinin geliştirilmesi ana teması üzerine kurulan Sağlıklı Kentler Birliğinin faaliyetlerinin, Sağlık Bakanlığımız ve belediyelerimizin iştiraki ile hareket ederek yürütülmesi, devletimizin vatandaşına verdiği değerin en önemli göstergelerden biridir." diye konuştu.

Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yılda iki kez düzenledikleri meclis toplantısını doğa harikası güzelliklerle bezeli Ürgüp'te gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Birliğin, kent sağlığını ilgilendiren konuları ele almasından dolayı önemli bir işlev ve konuma sahip olduğunu kaydeden Aktaş, şöyle konuştu:

" Türkiye'de farklı belediye birlikleri var. Hepsi de çok güzel işlere imza atıyor. Sağlıklı Kentler Birliği denilince akla doktor, hastane gibi konular geliyor ama bizim yaptığımız her projenin bir boyutunda kesinlikle sağlıkla ilgili bir boyut var. Bir çocuk parkı da olsa, hayvan barınağı da olsa, kanalizasyon çalışması veya imarla alakalı bir mevzu da olsa her çalışmamızın insan sağlığı ile ilgili bir yönü var. Kabaca şu sloganı da kullanıyoruz, aslında yerel yöneticiler şehirlerin doktorlarıdır. Çünkü sağlıkla ilgili önemli konuları içeren projeler var."

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ile Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün selamlama konuşması yaptığı toplantı, "Sağlıklı beslenme", "Sağlıklı gıdaya erişim" ve "Belediyelerin iyi uygulama örnekleri" başlıklı oturumlarla devam etti.

Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Ürgüp'te yapıldı
Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Ürgüp'te yapıldı
Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Ürgüp'te yapıldı
Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Ürgüp'te yapıldı
Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Ürgüp'te yapıldı
Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Ürgüp'te yapıldı
Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Ürgüp'te yapıldı
Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Ürgüp'te yapıldı
Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Ürgüp'te yapıldı
Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Ürgüp'te yapıldı
Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Ürgüp'te yapıldı

YORUMLAR
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'Sağlıklı Kentler' Ürgüp'te toplanıyor 'Sağlıklı Kentler' Ürgüp'te toplanıyor DTSO meclis ve toplu komite toplantısı yapıldı DTSO meclis ve toplu komite toplantısı yapıldı
Kaynak: AA

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