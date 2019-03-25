Sağlıklı Kilo Almak İsteyen  Ev Yapımı Tahıllı, Kurubaklagilli Çorba İçsin

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"Ben bir diyetisyen olarak hayatı boyunca zayıf yani ideal vücut kitle indeksinin (VKİ) altında olan bir bireyin kilo almasının hayatı boyunca obez olan diğer bir bireyin zayıflamasından daha zor olduğuna inanıyorum. Bununla birlikte zor olan bir işi sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek isteyerek daha da zor bir iş haline getiriyoruz. Yani vücut ağırlığımızı artırmak için yalnızca kalorisi yüksek diye tükettiğimiz besinler fark etmeden vücudun yağlanmasına sebep olabilir ve 'viseral yağlanma' yani iç organlarınızın yağlanmasına neden olabilirsiniz. Bu durum sonucunda insülin direnci, karaciğer yağlanması, kalp-damar hastalıkları gibi birçok hastalığa yakalanma riskini artırabilirsiniz."

Nelere dikkat edilmesi gerektiğini Batıgöz Sağlık Grubu'ndan Diyetisyen Büşra Kaya şu şekilde sıraladı:

ÇAYIN VEYA SÜTÜN İÇERİSİNE BAL KOYABİLİRSİNİZ

Kahvaltınızda tüketeceğiniz çayınızın içine bal ekleyebilir veya çay yerine tam yağlı süt ya da meyve suyu tüketerek daha fazla kalori almayı sağlayabilirsiniz.

Su tüketiminizin yemeklerden sonra olmasına özen gösterin. Eğer yemeklerle birlikte su tüketirseniz; mide kapasiteniz daha erken dolar ve yeterince kalori alamayabilirsiniz.

ÇORBANIZA KURUBAKLAGİL EKLEYEREK KALORİSİNİ ARTIRIN

Yemeklerinizi pişirirken besin değerlerini artırabilirsiniz. Örneğin çorbalarınızın içerisine kurubaklagil ve tahıl gruplarından ekleyerek hem yemeğinizin protein miktarını, hem de kalorisini artırmış olursunuz.

Yatmadan önce sütlü cici bebe veya süt, bal ve muz ile hazırlayacağınız bir karışım içebilirsiniz.

ARA ÖĞÜNLERDE KURU MEYVE, CEVİZ, BADEM TÜKETİN

Ara öğünlerinizde düşük hacimli ama yüksek kalorili besinler tüketebilirsiniz. Örneğin; ev yapımı kek, kurabiye olabilir.

Yine ara öğünlerinizde tüketmek için taze meyve yerine kuru meyveleri tüketerek daha az hacimli ama daha yüksek kalorili besinler tercih edilebilir.

Beslenmenizde mutlaka ceviz, fındık, fıstık, badem gibi yağlı tohumlara yer vermelisiniz.