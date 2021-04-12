Sağlıklı kilo kaybı için 10 altın besin - Son Dakika

Sağlıklı kilo kaybı için 10 altın besin

12.04.2021 10:33
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Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Gizem Gençyürek, sağlıklı bir beslenmede yer alması gereken 10 besini açıkladı.

Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümünden Diyetisyen Gizem Gençyürek, sağlıklı bir beslenmede yer alması gereken 10 besini açıkladı. Dyt. Gençyürek, özellikle Kovid-19 pandemisi döneminde alınan kiloları vermek isteyenlerin diyet yaparken bağışıklık sistemlerini de güçlendirecek besinleri tüketmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yeşil çayın bağışıklığı güçlendirirken metabolizmayı da hızlandırdığına değinen Dyt. Gençyürek, "Yeşil çay, yüksek antioksidan özelliğiyle ödem atmaya yardımcıdır. Metabolizmayı hızlandırır. Sindirimi rahatlatır. Vücuttaki yağ yakımını hızlandırır. Bağırsak hastalıklarına iyi gelir. İnsülinin daha etkili çalışmasını sağlayarak diyabet riskini azaltır. Bağışıklığı güçlendirir. Kötü kolesterolü düşürür" diye konuştu.

ZENCEFİL, YULAF EZMESİ, KEFİR, YOĞURT

Dyt, Gençyürek, şöyle devam etti:

"Yulaf ezmesi iyi bir lif kaynağı olma özelliğiyle kabızlığı önler. Kan şekerini dengelemeye ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak kilo vermeye yardımcıdır. Vücuda antioksidan sağlar. Bağışıklık sistemini düzenler. Kefir ise bağırsakları çalıştırır. Sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücut direncini artırır. Safra kesesi hastalıklarına iyi gelir. Metabolizmayı hızlandırır. Yoğurt da bağırsak sağlığına iyi gelir. Bel çevresi yağlanmasını azaltır. Bağışıklığı güçlendirir. Kalp damar hastalıklarına iyi gelir. Yüksek kalsiyum içeriğiyle kemik sağlığı için önemlidir. Zencefil ise metabolizmayı hızlandırır. Yağ yakımını artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İshale ve bağırsak rahatsızlıklarına iyi gelir. Mide bulantısına iyi gelir. Mide ve bağırsaklardaki gazı söktürür."

TOKSİN ATILIMI İÇİN YEŞİL KABAK

Türk kahvesinin de gün içinde tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Dyt. Gençyürek, şu bilgileri verdi: "Türk kahvesi metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye yardımcıdır. Uzun süre tokluk sağlar. Vücuda zindelik verir. Yağ yakımını hızlandırır. Zihinsel yorgunluğu önler. Karaciğer yağlanmasını engeller. Pul biber ise metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırır. İltihap sökücüdür. Hazımsızlığa iyi gelir. Bağışıklığı güçlendirir. Sindirimi kolaylaştırır. C vitamini kaynağıdır. Hindistan cevizi yağı ise metabolizmayı ve yağ yakımını hızlandırır. İyi kolesterol 'HDL'nin yükselmesini sağlar. Diş sağlığına iyi gelir. Dermatite iyi gelir. Bel çevresi yağlanmasını azaltır. Uzun süre tokluk sağlayan çiğ badem de kilo vermeye yardımcıdır. Zihinsel ve bedensel yorgunluğa iyi gelir. Kalp-damar hastalıkları riskini azaltıyor. Kan şekerini dengeleyerek, diyabet riskini azaltır. Kötü kolesterol düşmesine yardımcıdır. Safra kesesi taşı oluşumunu engeller. Yeşil kabak ise yüksek lif içeriğiyle bağırsak sorunlarına iyi gelir. Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar. Kilo vermeye yardımcıdır. Yüksek tansiyonu ve kötü kolesterolü düşürür. Hemoroide iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendirir."

Sağlıklı kilo kaybı için 10 altın besin

Hindistan cevizi yağı, Sağlıklı Beslenme, Zencefil, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık Sağlıklı kilo kaybı için 10 altın besin - Son Dakika


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