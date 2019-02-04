Sağlıklı Nefes Alamayan Çocuğun Gelişimi Yavaşlar

Burun tıkanıklığı, uygun şekilde tedavi edilmediği takdirde çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinde çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Koku alamayan çocuklar da aynı işitme veya görme problemi olan çocuklar gibi dış dünya ile bağlantımızı kuran hayati beş duyumuzdan birinden yoksun kalıyorlar. Çocuklarda koku almanın önemine değinen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Öyle çocuğun dış dünya ile olabildiğince temas etmesi, anılar oluşturabilmesi, dışarıdan uyaran alması, çevresiyle ilişki kurması gereken zamanda; burun tıkanıklığı olan bir çocuğun gelişimi eksik kalabiliyor, uzun dönemde bu öğrenme güçlüğüne kadar gidebilen problemlere yol açabiliyor. Ayrıca vücudun büyümesi, gelişmesi ve kendini yenilemesinde aktif olan hormonların önemli bir kısmı uyku esnasında salgılandığından; burundan nefes alamadığı için uyku kalitesi bozulan ve huzursuz olan bir çocuğun büyümesi de etkilenebilir" dedi.

OYUNCAK PARÇASI KAÇMIŞ OLABİLİR

Çocuklarda burun tıkanıklığına en sık sebep olan hastalıklar hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar,aynı zamanda bunların olası çözümlerini de şu şekilde anlattı:

1. ENFEKSİYONLAR

Enfeksiyonlar, alerji, ev tozları ve polenler, bazen de yapısal anormallikler burun tıkanıklıklarına yol açabilir. Bazı ilaçların da burun kuruluğuna ve tıkanıklığına yol açtığını bilmemiz gerektiğine dikkat çeken, Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Küçük bebeklerde yabancı cisimler de burun tıkanmasının nedeni olarak karşımıza çıkabilir. Burun içi hava yolu yeni doğanda ve çocukta, erişkine göre oldukça dardır. Bu yüzden burada oluşan herhangi bir anormal gelişim, şikayetlerin bir anda gürültülü şekilde ortaya çıkmasına neden olur. Burun, alt solunum yollarının bekçisi görevini görür ve havanın burundan nemlendirilerek akciğerlere verilmesi vücudun solunum dengesi açısından oldukça önemlidir" dedi.

2. DOĞUM ESNASINDA VEYA DOĞUM SONRASI OLUŞAN SEMPTOMLAR

"Doğumdan itibaren görülen burun tıkanıklıklarının sık sebeplerinden birisi de koanal atrezidir" diyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Burun arkası ile geniz arasının zar veya kemik doku ile kapalı olmasıdır. Bu durum çocuk doğduğu günden itibaren kendini belli eder. Tek taraflı veya çift taraflı olabilir. Doğum esnasında veya sonradan düşmelere bağlı septumda (iki burun deliğini burun içinde ayıran yapı), deformasyon, deviasyon (eğrilik) ve hematom (kan birikmesi) oluşabilir. Burun içine yabancı cisim kaçmaları, birtakım kist ve tümörler yine burun tıkanıklığı nedenleridir" şeklinde bilgi verdi.

3. GENİZ ETİ VE BADEMCİK

Çocuklarda en sık karşılaşılan burun tıkanıklığı sebebinin geniz eti olduğuna da değinen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Geniz eti çok büyükse burundan nefes alıp vermeyi engeller. Buna bağlı olarak uykuda nefes durması (uyku apnesi) gibi hastalıklara sebep olabilir. Uykusunda yatakta dönen, huzursuz, horlayan, iç çeken çocuğun kısa aralıklarla nefes almaya ara verdiği ve nefesinin kesildiği fark edilir. Uykudaki bu tıkanmalar zamanla çocuğun diş, yüz yapısını etkileyebilir. Bu durumda yapılması gereken eğer uyku apnesi geniz etine bağlı ise geniz etinin alınması, buna ek olarak bademciklerin büyüklüğü de eşlik ediyor ise aynı seansta bademciklerin de alınmasıdır" dedi.

4. YABANCI CİSİMLER

Sürekli tek taraflı burun tıkanıklığı olan özellikle 3 yaş altı çocuklarda yabancı cisim olabileceğinin de akıldan çıkarılmaması gerektiğinin altını çizen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Bu yabancı cisimler (çoğu kez çocukların oyuncak parçaları, çevrede buldukları boncuk, toka, bozuk para, dikiş iğnesi ya da toplu iğne gibi cisimleri burunlarına sokmaları ile) sorunlara yol açabilirler. Burunda yabancı cismin en sık belirtisi tek taraflı burun tıkanıklığıdır. Tıkalı olan burundan kötü kokulu akıntı gelir. Zaman, zaman akıntı kanla karışık olabilir. Tedavide doktor tarafından yabancı cismin burundan çıkarılması esastır" şeklinde uyarıda bulundu.

5. ALERJİYE BAĞLI BURUN ETİ BÜYÜMELERİ

Son olarak alerjinin de burun tıkanıklığına yol açabileceğini belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, "Çocuğunuz sürekli burnunu ucu kaşıyor, avuç içiyle burnunu ucunu siliyor, gözlerini ovuşturuyor ve hapşırıyorsa; alerji akla gelmelidir. Burnu etkileyen alerjik maddeler daha çok solunan havadaki alerjenlerdir. Bazen yiyeceklere karşı olan alerjilerde burnu ve solunum yollarını etkileyebilir. Alerjide en etkili tedavi, alerjik olunan maddeden uzak durmaktır. Fakat bu her zaman mümkün değildir. Böyle durumlarda, antihistaminik, dekonjestan, kortizon türü ilaç veya aşı tedavisi gerekebilir" dedi.