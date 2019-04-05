Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Projesi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğiyle hayata geçirilen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında Çorum'da düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğiyle hayata geçirilen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında Çorum'da düzenlenen şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.



Yarışmanın görsel kategorisinde Sungurlu İsmetpaşa İlkokulundan Gökçen Biçer, ilkokul, Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Bengisi Bulut, ortaokul, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi öğrencisi Ceyda Sevim Ekici de liseler arasında il birincisi oldu.



Edebi kategoride ise Büyükdüvenci İlkokulu öğrencisi İklim Çakmak, ilkokul, Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İrem Töremiş, ortaokul, Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Abdulbaki Bayraklı ise liseler arasında il birinciliğini elde etti.



Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban, dereceye giren öğrencilere Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen törende 500'er lira ödül verdi.



Çoban, törende yaptığı konuşmada, bağımlılık yapan maddelerin toplumsal sorunlara yol açtığına işaret etti.



Bağımlılık yapan maddeler nedeniyle toplumda maddi ve manevi yıkım oluşabildiğini dile getiren Çoban, "Madde bağımlılığı nitelikli gençlerin yetişmesini engellediği gibi risk grubu bireylerin artışına neden oluyor. Ayrıca suç oranlarının artmasına zemin hazırlıyor. Ülkenin ekonomik gelişmişliğine sekte vurduğu gibi toplumun ahlaki yapısında olumsuz değişmelere de sebep oluyor. Kötü alışkanlıklara karşı bizlere düşen en önemli görev, gerekli tedbirleri almaktır." dedi.



Törene Yeşilay Çorum Şube Başkanı Sayın İsmail Türker Ejder, eğitimciler ve dereceye giren öğrencilerle aileleri katıldı.

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