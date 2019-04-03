Son Dakika Haberleri: Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yarışması

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yarışması

1 saat önce

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi'nce Edirne'deki okullarda düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi'nce Edirne'deki okullarda düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Emel - Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlen törende yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadele konusunda toplumun her kesimine ulaşılması gerektiğini söyledi.

Anne ve babaların çocuklarına en yakın örnek olduğunu belirten Arpacı, "Keşke anne ve babalar sigara hiç içmese. Biz çocuklarımıza bu konuda da güveniyoruz. Anne ve babalarına sigarayı bıraktıracaklardır. Geçmişte hatırlarsanız otobüslerde, kafelerde sigara içmek serbestti. Sigara içmeyenler de etkilenirdi. Günümüzde sigara bağımlılığına karşı güzel tedbirler alınıyor." diye konuştu.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç de yarışmanın Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğiyle yapıldığını ifade etti.

Toplumun tüm kesiminde bağımlılıklara karşı bilinç oluşturmak istediklerini anlatan Bilgiç, yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bağımlılıkla mücadele konusunda görsel ve yazılı alanda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:50 Kaynak: AA

Sağlık
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