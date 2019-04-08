Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol doğrultusunda yapılan "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yarışması sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol doğrultusunda yapılan "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yarışması sona erdi.



Tekirdağ'da ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde örgün eğitim veren okullarda çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek vermek, sigara, alkol, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlanması amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.



Milli Eğitim Müdürlüğündeki törende il genelinde edebi ve görsel kategoride ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde birincilere ödülleri verildi.





Dereceye giren öğrenciler ve eserleri Türkiye finallerinde Tekirdağ'ı temsil edecek.



Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Yeşilay Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Sadık Baş, İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Soykırlı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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