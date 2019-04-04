Son Dakika Haberleri: Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yarışması İl Birincileri Ödüllerini Aldı

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yarışması İl Birincileri Ödüllerini Aldı

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğiyle bu yıl 9.'su gerçekleştirilen ve çocuklarda tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkileri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek"...

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek
Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğiyle bu yıl 9.'su gerçekleştirilen ve çocuklarda tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkileri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışması görsel ve edebi eser kategorilerinde ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde birinci seçilen eserlerin sahibi olan öğrenciler ödüllerini Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törenle aldılar.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay Cemiyeti Erzurum Şube Başkanı Salih Kaygusuz ödül töreninde yaptığı konuşmasında; "Erzurum'un 32 bin 440 eserle rekor bir katılım gösterdiği "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması sayesinde ülke kamuoyunda konu ile alakalı büyük bir farkındalık oluşturuldu. İlimiz ülke kamuoyunda bu farkındalığın oluşmasında büyük bir rol oynadı. Tüm okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize konu ile ilgili gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. İl birincisi olarak burada ödül alan öğrencilerimizi de kutluyor ve final yarışmasında başarılar diliyorum. Bu yarışma inşallah ilimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olur" dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:31 Kaynak: İHA

Yeşilay Cemiyeti, Güncel
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