"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"na rekor başvuru yapıldı - Son Dakika

"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"na rekor başvuru yapıldı

16.10.2020 15:05

Yeşilay ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri iş birliğiyle 10'uncusu düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"na bu yıl, toplam 538 bin 633 eserle başvuru yapıldı.

Yeşilay ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri iş birliğiyle 10'uncusu düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"na bu yıl, toplam 538 bin 633 eserle başvuru yapıldı.

"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması"yla genç nesilleri bağımlılıktan korumak, çocuk ve gençlerin sanatsal perspektifinden bağımlılık farkındalığı oluşturmak amaçlanıyor.

Bağımlılık konulu eserlerin değerlendirildiği yarışmada öğrenciler görsel kategoriye afiş, resim, karikatür ve kısa video, edebi kategoriye kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı alanlarında üretilmiş eserlerle katıldı.

Her ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 2 farklı kategoride belirlenen birincilerin 500 lirayla ödüllendirildiği yarışma, bu yıl rekor başvuru sayısına ulaştı. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışmasına, toplam 538 bin 633 eserle başvuru yapıldı.

Yarışmaya en çok başvuru sırasıyla Diyarbakır, Erzurum, Van, Muğla ve İstanbul illerinden gelirken Diyarbakır'dan 268 bin 47 eser yarışmaya katıldı.

"Bağımlılıkta en fazla risk altında çocuklarımız ve gençlerimiz bulunuyor"

Yeşilay Genel Başkan Vekili Dr. Mehmet Dinç, Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yeşilay iş birliğinin bağımlılığı önlemedeki önemini AA muhabirine anlattı.

Dinç, Yeşilay Cemiyetinin bağımlılıkla mücadele çalışmalarını 100 yıldır sürdürdüğünü belirterek, "Bizim hedef kitlemiz çocuklarımız ve gençlerimiz. Bağımlılık anlamında en fazla risk altında onlar bulunuyor. Bir çocuk ya da genç ne kadar erken bağımlı olursa hem bağımlılıktaki şiddet o oranda fazla oluyor hem de tedavi süresi o kadar geç oluyor. Bizim insanlara erken yaşlarda ulaşmamız ve onların seviyesine inmemiz gerekiyor. Bu yarışma sayesinde doğrudan 'şunu yapma, bunu yap' demek yerine 'sen ne düşünüyorsun bu konuda?' diye sorabiliyoruz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu mücadeleye katma amacımız var." ifadelerini kulandı.

Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nın çocuklar ve gençler arasında düzenlenen diğer yarışmalara göre farklarının olduğuna dikkati çeken Dinç, şunları kaydetti:

"Birkaç sebepten dolayı farklı bir yarışma. İlki, bizim çeşitliliğimiz çok fazla. Edebi ve görsel diye ayırıyoruz ama bunların altında şiir, hikaye, resim, video, film gibi anlatım aracı olarak kullanabileceği bütün araçlar konusunda özgür bırakıyoruz. Gençlerimizi sınırlamıyoruz. Ne üretirsen kabulümüz. İkinci olarak kapsam anlamında tüm Türkiye'yi kapsıyoruz. Bu sene gerçekleşen rekor düzeyde katılımı da hem Yeşilayın hem de Milli Eğitim Bakanlığının bir başarısı olarak görüyoruz."

Dinç, insanları sağlıklı yaşama en erken yaş grubunda hazırlama konusunun Yeşilay'ın en önemli gündemi olduğunu vurgulayarak, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında her yıl 12 milyon öğrenciye sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele konusunda önleyici eğitimler verildiğini söyledi.

Yeşilayın Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nın yanı sıra üniversite öğrencilerine yönelik Kısa Film Yarışması ve uluslararası düzeyde yaptığı Karikatür Yarışması düzenlediğini de hatırlatan Dr. Mehmet Dinç, uzun vadedeki hedefleri arasında da bu yarışmaların hepsini uluslararası alana taşımak ve daha fazla insana ulaşmak olduğunu ifade etti.

Toplamda 300 bin TL ödül verilecek

İl düzeyinde dereceye girmeye hak kazanan 486 eser arasından ise her öğrenci düzeyi ve kategoriden ülke çapındaki şampiyonaların belirlendiği jüri değerlendirmesi Sepetçiler Kasrı'ndaki Yeşilay Genel Merkezi'nde yapılıyor.

Kategori birincilerinin 5 bin lira, ikincilerinin 3 bin 500 lira, üçüncülerinin 1000 lira ödülün sahibi olacağı yarışmada, bu yıl öğrenciler toplamda 300 bin lira ödül alacak.

Yeşilay, Çocuk, Atama, Nesil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'na rekor başvuru yapıldı - Son Dakika

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