Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yarışması'nda Genç Yeteneklere Ödül

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğiyle Türkiye'deki tüm ilk, ortaokul ve liselerde uygulamaya geçirilen ve İstanbul ayağı sonuçlanan "9. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödülleri, törenle sahiplerine verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğiyle Türkiye'deki tüm ilk, ortaokul ve liselerde uygulamaya geçirilen ve İstanbul ayağı sonuçlanan "9. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödülleri, törenle sahiplerine verildi.



Çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli yetişmelerine destek vermek, bağımlılıkların olumsuz ve yıkıcı etkilerini kavramalarını sağlayıp, yeni neslin bu konuda bilinç düzeyini artırmak amacıyla hayata geçirilen yarışmanın İstanbul ayağında dereceye giren öğrenciler, Yeşilay Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.



Törene, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.



Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, projenin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu, kaybedeni olmayan bir yarışma. Aslında insan kaybetmemek için yapılan bir yarışma. Daha çok can, gönül kazanmak için yapılan bir çalışma. Bu yönüyle çok kıymetli. Biz de bütün arkadaşlarımızla birlikte bu yarışmanın duyurulmasına, çocuklarımızın, öğretmenlerimizin hep birlikte bu sürecin içinde olmasına çok gayret ettik. Bundan sonraki yıllarda bu gayreti, ortaklığı çok daha artırarak devam edeceğimize inanıyorum. İnşallah bundan sonraki senelerde bu farkındalığı toplumun tüm katmanlarına yayarken okul dediğimiz özel çevrede gerçekten bu tür özel çalışmaların çok daha karşılık bulmasını sağlamaya gayret edeceğiz. Yeşilay bu konuda topluma öncülük eden çok önemli bir kurum."



"Bizim için yarışmaya katılan bütün çocuklar kazandı"



Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık da Yeşilay'ın farkındalık ve duyarlılık oluşturan faaliyetlerinin artarak süreceğini söyledi.



Işık, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğüne, projeye sunduğu katkı nedeniyle teşekkür ederek, "Bu tarz yarışmaların aslında kaybedeni ya da kazananı yok. Çünkü burada aslolan, o çocukların hayatına girebilmek, gündemlerini oluşturabilmek." dedi.



İlkokulda bir yarışmaya gönderdiği kompozisyona istinaden verilen mansiyon ödülünü halen sakladığını anlatan Işık, "Benim için çok önemli. Belki de okulu bu kadar sevmemde önemli bir sebepti. Dolayısıyla çocukların bugünden hayatına girmek, aslında onların gündemini oluşturabilmek, bağımlılıklarla ilgili herhangi bir konuda bir şey düşünmelerini, bir şey yapmalarını sağlayabilmek bence bu yarışmaların en büyük başarısı." ifadelerini kullandı.



Türkiye finali ödül töreni 3 Mayıs'ta



Konuşmaların ardından İstanbul'da görsel kategoride 8 bin 218, edebi kategoride ise 4 bin 765 eser için başvuru yapılan yarışmada birinciliğe hak kazanan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ödülleri Levent Yazıcı ve Sultan Işık tarafından takdim edildi.



Edebi kategoride birinci olan, Gaziosmanpaşa Aliya İzzetbegoviç İlkokulundan Nazlı Çetin, Çekmeköy Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu'ndan Özge Açıkgöz, Arnavutköy Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden de Nidanur Kaya, ödüllerini aldı.



Görsel kategoride ise Başakşehir Özel Bahçeşehir Yenidoğu İlkokulu'ndan Ahmet Taha Ok, Özel Beylikdüzü Modern Eğitim Koleji Ortaokulu'ndan Ahmet Burak Özmen, Beylikdüzü Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Munısa Sokhıbova da ödüle layık görüldü.



Törende, Küçükçekmece TOKİ Şehit Efkan Kıran İlkokulu'ndan Sarenur Cevizci'ye de mansiyon ödülü verildi.



Türkiye genelinde 185 bini aşkın eserin yarışacağı projenin Türkiye finalinin kazananları ise 3 Mayıs'ta düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.



Dereceye giren eserlerin Yeşilay Genel Merkezi'nde sergilendiği yarışmada, il birincilerine 500, Türkiye birincilerine 5 bin, ikincilere 3 bin, üçüncülere ise bin 500 lira para ödülü veriliyor.

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