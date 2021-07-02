"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yarışması Iğdır Ödül Töreni Vali Yardımcısı Yusuf Cankatar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan konuşmaların ardından "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasında ödül alan öğrencilere ödülleri Vali Yardımcısı Yusuf Cankatar tarafından verildi. Edebi ve görsel olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada Iğdır'da 759 eser arasından 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 2 lise öğrencisi olmak üzere toplam 6 birinciye ödülleri verildi. Gerçekleştirilen ödül törenine Vali Yardımcısı Yusuf Cankatar, Yeşilay Şube Başkanı Adem Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Akkuş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.