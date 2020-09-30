"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışması sona erdi - Son Dakika

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri iş birliğiyle bu yıl 10'su düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" resim, şiir ve edebi eser yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yeşilay Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin edebi ve görsel kategori olarak 2 ana dalda yarıştığı "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasına Tekirdağ genelinden 9 bin 934 eser katıldı.

Türkiye geneli sıralamasında Tekirdağ'ı yedinciliğe taşıyan eserlerin arasından il birinciliğine layık görülen öğrencilere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda koronavirüs tedbirlerine uygun düzenlenen törenle ödülleri ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, törende yaptığı konuşmada, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi.

Dereceye girerek ödüle layık görülen öğrenciler ve eserleri, Türkiye finalinde de Tekirdağ'ı temsil edecek.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Yeşilay şubesi üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.