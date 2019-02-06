Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" Yarışmasına Başvurular Başladı

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yetenek yarışmasına başvurular başladı.

Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yetenek yarışmasına başvurular başladı. Bağımlılık temasıyla 81 ilde düzenlenecek yarışmanın son başvuru tarihi 15 Şubat 2019.



Turkcell açıklamasına göre, bu yıl Yeşilay tarafından Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ve Turkcell sponsorluğunda 9'uncusu düzenlenecek Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yetenek yarışması ile, çocuklarda ve gençlerde tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkileri konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.





Görsel ve edebi olmak üzere 2 kategoride yapılacak



Yeşilay'ın 2011 yılında İstanbul'da başlattığı yarışma, 2017 yılından itibaren Türkiye'nin tüm illerini kapsıyor.



Bu yıl bağımlılık temasıyla görsel ve edebi olmak üzere 2 kategoride yapılacak yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabiliyor.





Görsel kategoride afiş, resim, karikatür veya kısa video; edebi kategoride ise kompozisyon, şiir, öykü, deneme veya anı gibi alanlarında düzenlenen yarışmaya başvurular 15 Şubat 2019'a kadar yapılabiliyor.





Öğrenciler önce kendi illerinde, sonra Türkiye finalinde yarışacak





Açıklamada verilen bilgilere göre, yarışmada öğrenciler yaptığı eserlerle önce kendi illerinde yarışıyor. Her ilde, edebi ve görsel olmak üzere 2 kategoride birincilerin seçileceği yarışmanın ödül törenleri başvuru sahiplerinin bağlı bulunduğu ilin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak.



İl birincisi olan eserler ise Türkiye finalinde, aralarında Yeşilay Yönetim Kurulu Üyelerinin ve alanlarında profesyonel isimlerin olduğu jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.



Türkiye finalinin ödül töreni ise Mayıs 2019'da İstanbul'da düzenlenecek. Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasında her bir kategorinin birincileri 5.000 TL, ikincileri 3.000 TL, üçüncüleri 1.500 TL, il birincileri ise 500 TL ile ödüllendirilecek.





2018'de yarışmaya 33 bin eser katıldı Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yetenek yarışmasına Türkiye genelinden 33 bin eser katıldı.



2 kategoride düzenlenen yarışmada, edebi eser kategorisinde 14 binin üzerinde eser başvurusu yer alırken; görsel kategoride 20 bine yakın eser başvuruda bulundu. Başvuru ile ilgili detaylı bilgiye ve yarışma kılavuzuna Yeşilay'ın web sitesinden ulaşılabiliyor.

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