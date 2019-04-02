Son Dakika Haberleri: Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

1 saat önce

"Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yarışmasında ödüller sahiplerini bulduBURSA - Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ilde gerçekleştirilen "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yarışması kapsamında Bursa birincileri düzenlenen törenle ödüllendirildi.

"Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

BURSA - Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle 81 ilde gerçekleştirilen "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" yarışması kapsamında Bursa birincileri düzenlenen törenle ödüllendirildi.
BTSO Eğitim Vadisi Oğuz Kaan Köksal toplantı salonunda yapılan törende şiir, kompozisyon, edebi ve görsel kategorilerinde birinci olan öğrencilere plaket ve 500 lira ödül takdim edildi. Ayrıca yarışmada birinci olan öğrenciler, İstanbul'da yapılacak olan ve birinci olanının 5 bin lira kazanacağı seçmelere de katılma hakkı kazandı.
Konuşmasında Yeşilay'ın tarihi ve yapılan faaliyetler hakkında bilgiler veren Yeşilay Bursa Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı, Yeşilay Bursa Şubesi'nin büyük bir açılış töreniyle 2015 yılından bu yana aktif olarak insanların sağlıklı geleceğine yatırım yaptığını ifade etti. Yamalı, ödül alan gençlere İstanbul gezisi müjdesini verdi.
Birincilere beş yüzer lira para ödülü verildi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Kızılay Şube Başkanı Davut Gürkan, Yeşilay Şube Başkanı Dr. Serhat Yamalı, Yeşilay Şube Genel Sekreteri Suat Arvas, yönetim kurulu üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:13 Kaynak: İHA

Bursa, Yeşilay, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın Silüetinin Yer Aldığı Ağaç Nedeniyle Oduncunun Telefonları Susmuyor Kadıköy'de, İtiraz Edilen Sandıklardan İmamoğlu Lehine 450 Oy Artışı Oldu! CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 21:31:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek" Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]