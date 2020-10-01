'Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek' yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi - Son Dakika

Yeşilay Adıyaman Şubesi ve Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek" isimli yetenek yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Adıyaman Şubesi işbirliği ile düzenlenen "Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek" yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi Konferans salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler ile jüri üyeleri katıldı.

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel törende yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın, Türkiye genelinde yaptığı çalışmalara değinerek, "Türkiye Yeşilay Cemiyetimiz, 100 yıl önce bugünleri gören öngörüsüyle kurulmuştur. Yüz yıl önceki derdimiz de geleceğimizdi, yüz yıl sonrasına miras bırakacağımız derdimiz de geleceğimizdir. Sağlıklı bir nesil için gece gündüz çalışan ve bugün uluslararası düzeyde birçok ülkede faaliyet gösteren temsilciliklerimizle, Türkiye genelindeki şubelerimizle gençlik, mutluluk, sağlık ve huzur için gönüllü ruhuyla çalışan teşkilatlarımızla bağımlılıklarla mücadele ediyoruz" dedi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise konuşmasında bağımlılıkla mücadelede Yeşilay'ın önemine değinerek, "Yeşilay ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında yapılan bir çalışmanın ilk ayağı olan ildeki ödül töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bağımlılıkla mücadele kapsamında Yeşilay'ın yaptığı çalışmalar 'Hilal-i Ahdar' ismiyle yaklaşık 100 yıllık bir geçmişi var. İftihar ettiğimiz kurumlardan bir tanesidir" diye konuştu. - ADIYAMAN