Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na rekor başvuru - Son Dakika

Yeşilay'ın 10. kez düzenlediği Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'na 483 bin 279 eser başvurdu.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, genç nesilleri bağımlılıktan korumak ve toplumda bağımlılık farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya öğrenciler afiş, resim, karikatür ve kısa videoların dahil olduğu görsel kategorisinde 312 bin 879 ve kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anıların dahil olduğu edebi kategorisinde 170 bin 400 çalışma gönderdi.

Yarışmaya geçen yıl 185 bin 763 başvuru yapılmıştı.

Yarışma kapsamında her ilin kategori birincileri nisan ayında, ülke çapında her kategoride ilk 3'e girenler haziran ayında açıklanacak. Her ilde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde, edebi ve görsel olmak üzere 2 kategoride belirlenen birinciler 500 lira ile ödüllendirilecek.

İl düzeyinde dereceye girmeye hak kazanan 486 öğrenci arasından ise her düzey ve kategoriden ülke çapındaki şampiyonlar belirlenecek. Kategori birincileri 5 bin lira, ikincileri 3 bin 500 lira, üçüncüleri 1000 lira ödülün sahibi olacak.

Yeşilay'ın Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması'nda bu yıl öğrenciler toplam 300 bin lira ödül alacak. Ülke genelinde dereceye giren öğrenciler ayrıca yurt dışı gezisi ile ödüllendirilecek.

Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, yarışmaya ilginin her geçen yıl artığını belirterek, Yeşilay'ın 100. yılında başvuru sayısı açısından rekor bir noktaya ulaşıldığını ve geçen yılın neredeyse 2 katından daha fazla başvuru alındığını kaydetti.