Sağlıklı Nesiller İçin Okul Önünde Meyve İkramı
46 dakika önce
AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, çocukların sağlıklı bir şekilde beslenmelerine dikkat çekmek için ilkokulun önünde çocuklara meyve dağıttı.
AK Parti Avcılar
Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy
, çocukların sağlıklı bir şekilde beslenmelerine dikkat çekmek için ilkokulun önünde çocuklara meyve dağıttı.
Avcılar'da seçim çalışmalarını yürüten AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, sağlıklı nesillere dikkat çekmek için ilkokul öğrencilerine meyve dağıttı. Yeni nesillerin sağlıklı beslenmesinin önemli olduğunu ifade eden Ulusoy, elma ve mandalina dağıttı. Ulusoy, "İstikbalimizin ve istiklalimiz teminatı çocuklarımız onlar bizim her şeyimiz. Dedik ki bugün okullarımızda çocuklarımıza meyve dağıtalım. Meyve yiyerek büyüsünler. Bir farkındalık oluşturmak için böyle bir şey yaptık. Çokta güzel tepkiler aldık. Ben bir doktor olarak sağlıklı nesiller diyorum. Mandalina ve elma ikram ettik. Farkındalık olsun. Kendi çocuklarıma da bunu uyguluyorum. Sağlıklı besinler diyoruz" dedi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:07 Kaynak: İHA
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