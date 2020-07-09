Sağlıklı olmanın ilk adımı ağızdan başlıyor - Son Dakika

Sağlıklı olmanın ilk adımı ağızdan başlıyor

Diş Hekimi Gizem Arslanoğlu, sağlıklı olmanın ilk adımının ağızdan başladığını belirterek, rutin ve etkili bir şekilde ağız bakımı yapamadığımız zaman, tüm bedenimizi etkileyecek seviyede akut ve kronik hastalıklara altyapı hazırladığımıza dikkat çekti.

Diş Hekimi Gizem Arslanoğlu, sağlıklı olmanın ilk adımının ağızdan başladığını belirterek, rutin ve etkili bir şekilde ağız bakımı yapamadığımız zaman, tüm bedenimizi etkileyecek seviyede akut ve kronik hastalıklara altyapı hazırladığımıza dikkat çekti.

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Pandemi süreciyle birlikte, kişisel hijyenin daha da önemli hale geldiği bu günlerde, ağız ve diş sağlığı alışkanlıklarımızı da gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu anlamda sağlıklı olmanın ilk adımının ağızdan başladığını ifade eden Diş Hekimi Gizem Arslanoğlu, rutin ve etkili bir şekilde ağız bakımı yapamadığımız zaman, tüm bedeni etkileyecek seviyede akut ve kronik hastalıklara altyapı hazırladığımızı vurguladı.

DİŞ SAĞLIĞI İÇİN EN ETKİLİ YÖNTEM SAĞLIKLI HALİNİ KORUMAK VE ERKEN TEŞHİS

"Ağız ve diş sağlığında koruyucu uygulamalar dışında hasarsız bir tedavi yoktur" diyerek diş sağlığının önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Arslanoğlu, "Dişlerimiz çürüdükten ya da diş etlerimiz çekilmeye başladıktan sonra kendi kendisini onaramaz, bu nedenle sağlıklı hali korumak ya da en azından erken teşhis şansına sahip olmak daha da büyük önem taşır. Sağlıklı bir ağzın temel bileşenleri; etkin kişisel bakım yapmak, sağlıklı beslenmek ve altı ayda bir kez düzenli diş hekimi kontrolüne gitmektir" diye konuştu.

ETKİN AĞIZ BAKIMI ÜÇ AŞAMADA SAĞLANIYOR

Kişisel bakımda başarılı olmanın yolunun emek harcamaktan ve rutini bozmamaktan geçtiğini kaydeden Arslanoğlu, etkin bir ağız bakımının üç aşamada sağlandığını belirterek, "İlk aşama hepimizin bildiği gibi sabah kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan önce dişlerin fırçalanmasıdır. Dişlerimizi fırçalarken diş macunu sürülmüş kuru bir diş fırçası ile en az iki dakika boyunca yüzeylere yapışmış olan gıda artıklarını süpürerek uzaklaştırmak gerekiyor. İkinci aşama, diş ipi ile tüm ara yüzeylerin temizlenmesi. Son olarak da her fırçalama sonrası temiz içerikli bir ağız bakım suyu ile çalkalama yaparak diş, dişetleri ve tüm ağız mukozasının hijyeninin sağlanmasıdır" dedi. Ağız ve diş bakımında bitki özleriyle güçlendirilen formüllerin tercih edilebileceğini kaydeden Arslanoğlu, "Daha çok evlerimizde olduğumuz bu dönemi, sağlıklı bir ağıza, güzel bir gülümsemeye ve ferah bir nefese sahip olmak için gerekli olan bu disiplini kazanmak için değerlendirebiliriz" şeklinde konuştu.

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(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlıklı olmanın ilk adımı ağızdan başlıyor - Son Dakika
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