Sağlıklı Saçlara Kavuşmak İçin: Bioxcin - Son Dakika

Sağlıklı Saçlara Kavuşmak İçin: Bioxcin

16.10.2020 13:06
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Sağlıklı Saçlara Kavuşmak İçin: Bioxcin, System.String[]

Cildimiz hem en naif hem de en değerli hazinemiz. Cilt sağlığımızı korumak ve iyileştirmek için türlü yöntemleri deniyor, beslenmemize elimizden geldiğince dikkat ediyor, en doğru ürünleri kullanmaya çalışıyoruz.

Söz konusu saçlı derimiz olduğunda da tüm çabalarımıza rağmen kimi zaman istediğimiz sonuçları almakta zorlanıyoruz. Kepek problemi bir yandan, zayıflayan saçlar bir yandan, saç dökülmesi ise diğer bir yandan aynalardan uzaklaşmaya başlıyoruz.

Hem kadınları hem de erkekleri etkisi altına alan saç sorunları için piyasada tercih edilebilecek birçok farklı alternatif olsa da bunların arasında öne çıkan bir marka var: Bioxcin. Bioxcin kullananlar tarafından yapılan olumlu yorumlar ve her 2 dermatologdan 1'inin Bioxcin'i tavsiye etmesi açıkçası bu markanın daha detaylı mercek altına alınması gereksinimi hissettiriyor. Çeşitli sorunlara yanıt sunan Bioxcin markası farklı ürün serileri ile saç sorunları olan ve saç sağlığını korumak isteyen çok geniş bir kitleye hitap etmeyi başarıyor. Peki nedir markanın başarısının ardındaki sır? Söylendiği gibi Bioxcin işe yarıyor mu?

Bioxcin Klasik Seri

Bioxcin Klasik Serisi Kuru/Normal Saçlar ve Yağlı Saçlar için iki farklı varyanttan oluşuyor. İlk ve orta dereceli saç dökülme sorunu yaşayan kişilere etkinliği ispatlanmış bitkisel ekstrelerle birlikte amino asit ve organik bileşik karışımları sunan Bioxcin saç dökülmesine karşı şampuan çeşitleri hızlı ve etkin sonuç alınmasını mümkün kılıyor. Bioxcin markalı Klasik Seri şampuanlarının birçok ayırt edici özelliğinin olduğunu söylemek mümkün. Daha detaylı incelememiz gerekirse Klasik Seri'yi öne çıkaran özellikleri ürün bazlı açıklayabiliriz.

Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar kadar saçlarını dökülmelere karşı korumak isteyen, kuru veya normal saç yapısına sahip kişiler için özel olarak üretilen Bioxcin Klasik Kuru/Normal Saçlar için Şampuan, içerisinde saçı nemlendirerek canlılık kazandıran Arginine, saç foliküllerinin onarımında görev yapan Alanine ve doğal bir nemlendirici olan Serine amino asitleri bulunuyor. Normal şartlarda vücudumuz tükettiğimiz besinlerden amino asit ihtiyacını karşılasa da kimi zaman besinler yoluyla alınan amino asitler yeterli gelmiyor.

Bioxcin şampuanlar içerisinde bulunan amino asit karışımları sayesinde saçlarımızın sağlıklı gelişimi için ihtiyaç duyduğumuz ayrıcalıklara kavuşmamız mümkün oluyor. Amino asitler ile beraber Bioxcin şampuan çeşitleri içerisinde saçlarıgüçlendiren, besleyen, hasarlardan koruyan ve saç dökülmesi riskini azaltan mineraller, vitaminler, flavonoidler, Omega-6 ve Omega-9 gibi doymamış yağ asitleri de bulunuyor. Bioxcin, yağlı saçlar için de Klasik seri içerisinde özel bir ürüne sahip. Bioxcin Klasik Yağlı Saçlar için Şampuan da serinin diğer ürünü ile aynı bileşenlerle güçlendiriliyor. Saç yapısındaki farklılıklar doğrultusunda geliştirilen bu seriden maksimum fayda sağlanması için düzenli kullanım gerektiğinin altı çiziliyor. Saç foliküllerini güçlendiren ve kökten uca kadar saçları besleyen Bioxcin Klasik Seri ürünleri, detaylı Ar-Ge çalışmalarının artıları ile buluşmasını sağlıyor.

Bioxcin Forte Serisi

Bioxcin markasının bir diğer serisi de adının hakkını verecek özelliklere sahip Forte Serisi. Güçlendirilmiş formülü ile düzenli kullanımda yoğun saç dökülmelerine karşı büyük bir etki yaratan Bioxcin Forte Serisi içerisinde Bioxcin Forte Şampuan, Bioxcin Forte Saç Serumu ve Bioxcin Forte Keratin Complex Tablet gibi çeşitli ürünler yer alıyor. Birbirini tamamlayıcı nitelikteki bu ürünler hem saç dökülmelerini engelliyor hem saçlara hacim kazandırıyor hem de saç sağlığının sürdürülebilmesine katkı sağlıyor.

Bioxcin Forte Şampuan içeriğinde yoğunlaştırılmış vitaminler, mineraller, doymamış yağ asitleri ve flavonoidler barındırıyor. Ancak ileri derecede saç dökülmelerinin azaltılmasını hedefleyen bu ürün grubunun içerisinde ek olarak saçlı derinin beslenip nemli kalmasını sağlayan bal ve tamamen bitkisel nitelikte olan, saçlara canlılık ve sağlık kazandıran Procyanidin (üzüm çekirdeği) bulunuyor. Ürün oldukça etkili, üstelik bu etki klinik çalışmaların sonuçları ile de gösterilmiş. İtalya Pavia Üniversitesi'nde gerçekleştirilen klinik testler sonucunda, 6 ay boyunca Bioxcin Forte kullanan katılımcıların %100'ünde saç dökülmesinde azalma, %83'ünde saç tellerinde kalınlaşma ve %93'ünde saçlarda güçlenme bulguları ortaya çıkmıştır.

Forte Serisi'nin bir diğer ürünü de Bioxcin Forte Saç Serumu. Maksimum verimlilikte sonuçlar elde edilmesi için serinin şampuanı ile birlikte kullanılması önerilen saç serumu içeriğinde de güçlendirilmiş vitamin, mineral, flavonoid ve doymamış yağ asitleri yer alıyor. İleri derecede saç dökülmesi yaşanan saç derisi bölgesine 1 dakikalık hafif masaj yapılarak uygulanan bu ürünün klinik sonuçları da dikkat çekiyor.

Klinik çalışma sonuçlarında Bioxcin Forte Saç Serumu kullanan katılımcıların %100'ünün saç dökülmesinde azalma ve saçlarında güçlenme olduğu; %97'sinin ise saç tellerinin kalınlaştığı kanıtlanmış. Tüm bu sonuçlar oldukça etkileyici… Serinin son ürünü Bioxcin Forte Keratin Complex Tablet ile ilgilide kısa bir bilgi aktarılması gerekiyor. İçeriğinde çinko, niasin, bakın, selenyum, hidrolize keratin ve D-Biotin gibi bileşenler bulunan Bioxcin tablet daha sağlıklı saçlara kavuşmak için kilit öneme sahip bir etki sunuyor. Saçın yapıtaşı olan keratin, tabletin içinde bulunuyor. Saçları direkt olarak kendi yapı taşı ile beslemiş oluyorsunuz. Aynı zamanda içerisindeki diğer aktifler de saç dökülmesi konusunda etkileri kanıtlanmış güçlü aktiflerdir.

Tüm bu bilgilere bakıldığında Forte Serisi'nin bu üç ürününü aynı anda kullanmak, yoğun saç dökülmesi olan bireyler için saçlarda inanılmaz bir etki yaratacaktır.

Bioxcin Aqua Thermal Serisi

Bolu Göynük ve Bursa Osmangazi bölgelerindeki iki farklı termal suyun kullanılarak formüle edildiği Bioxcin Aqua Thermal Serisi, farklı tipteki saç derilerinin ihtiyaçlarına bütüncül bir fayda sunuyor. Termal suyun iyileştirici gücünün, saç derisinin fonksiyonlarının artırılmasında kullanılmasını hedefleyen ürünler içerisindeki probiyotikler de cildin doğal koruma mekanizmasını güçlendiriyor. Seride Bioxcin Biotin Şampuan, Bioxcin Biotin Tablet, Bioxcin Aqua Thermal DS Şampuan, Bioxcin Aqua Thermal Kepek Şampuanı ve Bioxcin Aqua Thermal Hassas Saç Derisi için Şampuan ürünleri yer alıyor.

Termal suyun iyileştirici özelliklerinden yüzyıllardır yararlanıyor. Birçok dermatolojik hastalığın tedavisinde yararlanılan termal sular doğal olarak Bioxcin Aqua Thermal Serisi'ne de ayrıcalık katıyor. Etkinliği klinik çalışmalar ile gösterilen ürünler cilt pH dengesini koruyor, saç derisini temizleyerek cildin nefes almasını sağlıyor. Bu seri sayesinde kepek, yoğun kepek, cilt hassasiyeti ve saç dökülmesi problemleri yaşayan kişiler tüm problemlerine %100 yerli termal su içerikli ürün serisi ile çözüm bulabilmektedir.

Bioxcin Siyah Sarımsak

Bioxcin Siyah Sarımsaklı Şampuan, içeriğindeki %100 sarımsak ekstresi sayesinde saç derisine ve saça çoklu faydalar sunmaktadır. İçerisindeki siyah sarımsak ekstresi , anti-fungal ve anti-inflamatuvar özellikte olması ile saç derisini korur, saç dökülmesine karşı etkinliği kanıtlanmış patentli Biocomplex B11 ile saç dökülmesine karşı güçlü etki gösterir, Bio-activ Peptitler saç telini kalınlaştırıp saça hacim verir ve sarmaşık ekstesi saçların hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlar. Bioxcin, tüm bu özellikleri Siyah Sarımsaklı Şampuan ile sunmaktadır.

Bioxcin Quantum Serisi

Bioxcin Quantum Serisi ile küçük sürprizlere hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu serinin en önemli özelliğinin yapısında 18 farklı amino asit barındıran peptitler bakımından zengin olması ve ilk yıkamadan itibaren saç tellerini kalınlaştırdığı için daha gür bir görünüme yol açmasıdır. Bioxcin'in özelleştirilmiş ürün felsefesinin bir yansıması olarak değerlendirilebilen serinin kapsamında yalnızca kuru/normal ya da yağlı saçlara sahip olan kişilere değil, kaş ve kirpik sorunları yaşayanlara da çözüm sunan ürünler bulunuyor.

Bioxcin Quantum Kuru/Normal ve Yağlı Saçlar için Şampuan ürünleri saçların nem dengesini koruyor ve saçlı deri ile birlikte saçların daha sağlıklı hale gelmesini sağlıyor. Bu sayede saçlar daha az dökülüyor, güçleniyor ve kalınlaşıyor. Bioxcin Quantum Serum içerisinde serinin şampuanlarından daha yoğun etken madde konsantrasyonları yer alıyor. Hedeflendirilmiş onarım sağlayan ürünün ilk yıkamadan itibaren etki gösterdiği, saçları kalınlaştırıp gürleştirdiği, saç tellerine nüfuz ederek saçı güçlendirdiği yapılan klinik çalışmaların sonuçlarında da gösteriliyor. Serinin son ürünü Bioxcin Quantum Serisi Kaş ve Kirpik Serumu içerdiği patentli tripeptid, Biocomplex B11 ve sarmaşık ekstresi ile kaşları ve kirpikleri beslerken yoğunlaşmalarını ve canlanmalarını sağlıyor. Kaşları ve kirpikleri nemlendiren ve üzerlerinde film tabakası oluşturan Bioxcin kaş ve kirpik serumu özellikle kadınların kalbini çalmayı başarıyor.

Sonuç olarak, dermatolojik incelemeler ve klinik çalışmalar sonucunda da Bioxcin farkını ortaya koymayı başarıyor. Farklı ihtiyaçlara yanıt veren ürün serileri ile saç ve saçlı deri sağlığını iyileştiren markanın tüketicileri tarafından %96,1 oranında tavsiye edilmesi rastlantıdan ibaret değil. Yapılması gereken sadece doğru ürünü seçebilmek, Bioxcin markası sahip olduğu itibarın hakkını veriyor.

https://bioxcin.com.tr/

Saç Dökülmesi

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- Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Advertorial Sondakika Sağlıklı Saçlara Kavuşmak İçin: Bioxcin - Son Dakika

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