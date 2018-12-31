Son Dakika Haberleri: Sağlıklı şehirde hedef büyüdü

Sağlıklı şehirde hedef büyüdü

38 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlıklı Şehirler Projesi 6. Faz çalışmalarında örnek gösterildiklerini belirterek, 7. faza en ön sıradan üye olabilme adına başlattıkları hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlıklı Şehirler Projesi 6. Faz çalışmalarında örnek gösterildiklerini belirterek, 7. faza en ön sıradan üye olabilme adına başlattıkları hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:20 

Dünya Sağlık Örgütü, Alinur Aktaş, Bursa, Ekonomi
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