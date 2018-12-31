Sağlıklı şehirde hedef büyüdü
38 dakika önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlıklı Şehirler Projesi 6. Faz çalışmalarında örnek gösterildiklerini belirterek, 7. faza en ön sıradan üye olabilme adına başlattıkları hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa olarak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlıklı Şehirler Projesi 6. Faz çalışmalarında örnek gösterildiklerini belirterek, 7. faza en ön sıradan üye olabilme adına başlattıkları hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:20
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