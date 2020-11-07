Sağlıklı sporun adresi Muratpaşa - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi'nin diyetisyenleri, spor eğitmenleri, 55 mahallesinden gönülleri ve muhtarlarıyla Türkiye'nin en geniş kapsamlı sağlıklı yaşam projesi, Sağlıklı Muratpaşa Hareketi, parklar, pazar yerleri, spor tesisleri olmak üzere tam 22 noktada spor programını sürdürüyor. Covid-19 salgını nedeniyle sadece yetişkinlere yönelik açılan spor programı, tenis, bisiklet, badminton, squash, pilates-aerobik ve yoga branşlarında gerçekleştiriliyor.

Antalya'nın doğa harikası falez bandında bulunan ASTUR Spor Kompleksinde salı ve perşembe günleri pilates-aerobik antrenmanlarına aksatmadan katılan Antalyalılar, sadece pilates-aerobik kursuna değil diğer branşlara da katılarak spor yapabiliyorlar - ANTALYA