Sağlıklı suya engel yok - Son Dakika

Sağlıklı suya engel yok
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu ihtiyacının, yılın 270 günü tankerlerle taşıma yapılarak karşılandığı Büyükorhan'ın Ericek ve Geynik mahallelerini içme suyuna kavuşturdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu ihtiyacının, yılın 270 günü tankerlerle taşıma yapılarak karşılandığı Büyükorhan'ın Ericek ve Geynik mahallelerini içme suyuna kavuşturdu.
Ulaşımdan altyapıya, tarihi mirastan çevreye kadar kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan'da yıllardır yaşanan içme suyu sorununu da ortadan kaldırdı. İçme suyu ihtiyacını kış aylarındaki yağışlarla karşılayan ancak, yeterli su olmadığı için yılın 270 günü tankerlerle içme suyu taşınan Büyükorhan'ın Ericek ve Geynik Mahallelerindeki sorun BUSKİ'nin yatırımıyla çözüme kavuştu. Toplam nüfusları yaklaşık 600 olan ancak yaz ayları ve tatillerde nüfusun 1000'leri aştığı iki mahallenin su sorunun ortadan kaldırılması amacıyla 3 bin 500 metresi terfi hattı olmak üzere toplam 6 bin metrelik hat yapıldı. Dağ bayır demeden gece gündüz çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışması ile Ericek ve Geynik mahalleleri böylelikle iki bayramı bir arada yaşamış oldu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:35
Kaynak: İHA
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