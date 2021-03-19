Sağlıklı uyku için gün ışığından daha fazla yararlanın önerisi - Son Dakika

Sağlıklı uyku için gün ışığından daha fazla yararlanın önerisi

19.03.2021 11:23
Sağlıklı uyku için gün ışığından daha fazla yararlanın önerisi, System.String[]

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uyku problemlerinin arttığını belirterek, sağlıklı uyku için gün ışığından daha fazla yararlanmak gerektiğini bildirdi.

Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hikmet Fırat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde uyku problemlerinin arttığını belirterek, sağlıklı uyku için gün ışığından daha fazla yararlanmak gerektiğini bildirdi.

Fırat, AA muhabirine, uyku bozukluklarının daha iyi tanınması, tedavi edilmesi ve toplum üzerindeki yükünün azaltılmasının önemli olduğunu söyledi.

Düzensiz veya yetersiz uykunun, iş ve sosyal hayatı etkilediğini, kardiyovasküler hastalıklara, diyabete ve obeziteye neden olabildiğini vurgulayan Fırat, "Bu hastalıklar da kişinin, dolayısıyla toplumun tüm geleceğini maddi ve manevi yönden kısıtlamakta, sağlıklı ömrü kısaltmaktadır." dedi.

Fırat, gece uykuya dalmakta zorluk, sık uyanma, uykuda horlama ve nefes durması, sabah yorgunluğu, gün içinde aşırı uykululuk hali varsa mutlaka hekime başvurmak gerektiğini bildirdi.

"Kovid-19 uyku sorunlarını artırdı"

Çok sayıda kişinin Kovid-19 süreci öncesi de uykusuzluktan şikayetçi olduğunu anlatan Fırat, şunları kaydetti:

"Maalesef salgın, daha önce uyku problemi olmayan insanlar için bile bir dizi yeni uyku sorunlarını ortaya çıkardı. Uykuya dalmakta ve sürdürmekte güçlük, uzun uyku süreleri ve düşük uyku kalitesi en sık gördüğümüz uyku sorunları oldu. Virüsle enfekte olan hastalar ve yakınlarıyla direkt yüz yüze kalan sağlık çalışanları daha çok etkilendi. Salgın çok geniş bir alana yayıldı, uyku için önemli sorunları da beraberinde getirdi. Uyku kritik bir biyolojik süreçtir, her zaman önemlidir. Kovid-19 salgınıyla birlikte, fiziksel ve zihinsel sağlığa faydaları nedeniyle uyku daha da önemli hale gelmiştir. Uyku, etkili bir immün sistem güçlendiricidir. Sağlam bir gece uykusu, vücudumuzun savunma sistemini güçlendirir, ruh halini iyileştirir, işteki verimi artırır, karar vermeyi kolaylaştırır."

Salgın sürecinde günlük yaşamın bozulması, okulların kapanması, karantinalar, evden çalışma, kaygı ve endişenin artmasının uyku düzenini bozduğunu aktaran Fırat, aşırı uyuyanların da gün boyunca sinirli ve odaklanamama sorunları yaşadığını söyledi.

Sağlıklı uykunun püf noktaları

Fırat, kronik stresin, kalıcı baş ağrılarına, hafıza kayıplarına ve sindirim problemlerine yol açtığını belirterek, şöyle devam etti:

"Düzenli bir uyuma ve uyanma saati belirleyin. Sosyal medyayı sadece stres ve kaygılarınızı paylaşmak için değil, virüsle ilgisi olmayan komik şeyleri paylaşmak için de kullanın. Akıllı telefon, bilgisayar ve tabletleri yatak odasına götürmeyin, mümkünse akşam yemeğinden sonra kapatın. Kovid-19 ile ilgili haberlere maruz kaldığınız süreyi sınırlayın. Sağlıklı uyku için düzenli olarak mümkünse gün ışığında egzersiz yapın. Gün içinde, özellikle sabahları doğal gün ışığı almaya çalışın. Kahvaltınızı parlak ışıklı bir yerde, bir bahçe veya balkonda yapın. Mümkün değilse, perdeleri ve panjurları açarak veya ışıkları açık tutarak gündüzleri evinizin parlak şekilde aydınlatılmasını sağlayın."

Sağlıklı uyku, Fırat, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlıklı uyku için gün ışığından daha fazla yararlanın önerisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türk futbolunun 4 büyük kulübü ve Bankalar Birliği 9 yıllık yapılandırma anlaşmasını imzalayacak Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Rakamlar her şeyi anlatıyordu! Korkulan oldu, İstanbul'da üçüncü dalgaya girdik Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu: Bütün tartışmalar boş, HDP kapatılamaz Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın İkinci el otomobildeki taksit düzenlemesi, piyasayı hareketlendirdi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup 4'üncü kattan atlamışlardı! Genç kız zorla amcasının oğluyla nişanlandırılmış
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak         
12:22
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Osmanlı'dan kalma 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar Osmanlı'dan kalma 300 yıllık bayrağa gözleri gibi bakıyorlar         
12:00
Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak Bölgesel tren seferleri yarın yeniden başlayacak         
11:25
Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyuncu Pınar Deniz, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
11:10
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Canı çıkasıca dernek" diyerek tepki gösterdiği İHD'nin Eş Genel Başkanı bu sabah gözaltına alındı         
10:05
Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti Canlı yayında 'arkadaşının kocasına yürüme' kavgası! Arto'yla tartışan Seren Serengil stüdyoyu terk etti         
09:53
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne? Güçlü kadrosu ve konusuyla adından söz ettirecek olan Camdaki Kız dizisinin bilinmeyen hikayesi ne?         
09:13
Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından Aleyna ve Ayşe'yi topa tuttu         
07:47
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı Angelina Jolie'den dudak uçuklatan iddia: Brad Pitt ilişkimiz sırasında bana şiddet uyguladı         
11:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 12:56:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlıklı uyku için gün ışığından daha fazla yararlanın önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei