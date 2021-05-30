"Sağlıklı" ve "güvenli" turizmin adresinde hareketli bir sezon bekleniyor - Son Dakika

AYŞE YILDIZ/ALİ BALLI/MUSTAFA KURT - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde verdiği "sağlıklı ve güvenli" tatil imkanıyla ön plana çıkan turizm merkezleri Antalya ile Muğla'da, iç ve dış pazardaki turizm haraketliliğinin haziranda başlaması bekleniyor.

Denizi, kumu, güneşi, antik kentleri, tarihi yapıları, koyları ve doğal güzelliğiyle turistlerin gözde tatil merkezleri arasında yer alan Antalya ile Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Fethiye gibi gözde tatil merkezlerinde sezon için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında turistlere, sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuluyor.

Havalimanlarından transfere, otellerin girişlerinden odalara, restorandan plajlarına kadar her alanda salgın tedbirlerinin alındığı turizm merkezlerinde, tatilcilerin haziranda hareketlilik oluşturması bekleniyor.

Alınan tedbirlerin yanı sıra Bakanlığın "Turizm Personeli Öncelikli Aşılama Programı" kapsamında, turizm sektöründe çalışanların aşılama çalışmaları hızla sürdürülüyor. Salgına rağmen geçen sene 3 milyon 512 bin 910 turistin ziyaret ettiği Antalya'da, bu yıl daha fazla misafirin tatil yapması bekleniyor.

"Rusya pazarının haziran sonunda hareketlenmesini bekliyoruz"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine, geçen yıl salgının tüm sektörleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Haziranda sezonun biraz daha hareketleneceğini vurgulayan Sili, "Doğu Avrupa, Ukrayna ve Polonya ile iç pazarda hareketlilik başladı. Haziranda yurt dışındaki bu pazarlardan gelecek uçak sayısının artacağını öngörüyoruz." dedi.

Sili, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının başta Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda olmak üzere temaslarını sürdürmesinin önemine işaret ederek, vaka sayılarının biraz düşmesi gerektiğini ifade etti.

Turistlerin Türkiye'ye kontrollü şekilde girmesi için çalışmalar yapıldığını anlatan Sili, "Rusya pazarının haziran sonunda hareketlenmesini bekliyoruz. Geçen seneden daha iyi bir sezon geçireceğiz. Yavaş yavaş gerçekleşecek ama hedefimize emin adımlarla yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

İzole tatil yapmak isteyenlerin tercihi Kaş

Antalya'nın Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da ilçede villa ve butik otel turizmi yapıldığını, kısmen de olsa misafirlerin gelmeye başladığını belirtti.

İnsanların özellikle salgın döneminde izole şekilde villalarda tatilini yaptığını, işlerini de uzaktan yürüttüğünü aktaran Ulutaş, şunları kaydetti:

"Sıcaklıkların artmaya başlamasıyla daha çok plajları, denizi tercih eden misafirlerimiz de gelmeye başladı. Kaş'ta epey misafirimiz var. Ben daha çok normalleşmenin başlamasıyla haziran ayıyla bu ivmenin daha yukarı doğru çıkacağını, doluluk oranının artacağını düşünüyorum. Esnafımız, turizmcimiz bu sezondan umutlu. İnsanların ailecek gelip, rahatlıkla izole şekilde tatilini yapabilecekleri bir destinasyon. O açıdan Kaş olarak diğer turizm konseptlerine göre daha avantajlıyız. Tüm misafirlerimize, Kaş'ın kapısı da gönlü de 12 ay açıktır, herkesi bekliyoruz."

"Bodrum'da iç pazardaki hareketlenme başladı"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, ülkede uygulanan "tam kapanma" sayesinde vakaların düştüğünü hatırlattı.

Turizm çalışanlarının aşılanmasının hızlanmasıyla da olumlu bir hava oluştuğuna değinen Aslan, otellerin misafirlerini beklediğini söyledi.

Aslan, kısıtlamaların kalkmasıyla yurt içi ve yurt dışı pazarının hareketleneceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yurt dışından Bodrum'a girişler başladı. Bunun içinde Ukrayna, Bulgaristan, Balkan pazarları var. Bizim ana pazarlarımız Rusya, İngiltere, Almanya. Bu ülkelerden de hızlı dönüşler bekliyoruz. Bodrum'da iç pazardaki hareketlenme yavaş yavaş başlamış vaziyette. Kısıtlamanın kalkmasıyla daha hızlanacaktır. 15 Haziran'dan sonra Bodrum'da normal turizm hareketliliği başlayacaktır."

"Vakaların düşmesi bizi umutlandırıyor"

Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala ise tedbirler gevşetilip, aşıların yoğun şekilde yapılmasıyla hareketlilik olacağını belirtti.

Herkesin sezona odaklandığını vurgulayan Kavala, "Yurt dışından gelecek hareketliliğin 15 Haziran'dan sonra gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Yerli ve yabancı turistin gelmesiyle en azından geçen yılki sayıları tutturacağımızı ümit ediyorum. Vakaların düşmesi bizi umutlandırıyor. Eğer yabancı transferlerinde daha çok artış olursa geçen yılki sayıları da geçeriz." dedi.