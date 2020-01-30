Sağlıklı yaşam için 25 yıldır yaz kış demeden spor yapıyorlar - Son Dakika

Yozgat'ta yaşları 10 ila 72 arasında değişen 'Seher Vakti Spor Ekibi' üyeleri, 25 yıldır aralıksız sağlıklı yaşama adım atıyor. Ekip üyeleri her sabah spor yaparak güne başlıyor.



Yozgat'ta yaz kış demeden spor yapmayı yaşam felsefesi haline getiren Seher Vakti Spor ekibi, yazın doğa ile iç içe Yozgat Çamlığı Milli Parkında kışın ise salonunda spor yapıyor. Sabahın erken saatlerinde spor yapacakları alanda buluşan Seher Vakti Spor ekibi, 1 saat boyunca spor yaparak hem güne zinde başlıyorlar hem de sağlıklarını koruyorlar. Ekip sorumlusu Osman İçme tarafından spor öncesi yoklama alınıyor ve mazeretsiz spora katılmayan kişiler ise bütün ekibe yemek ısmarlıyor. 25 yıldır spor yapan ekibe katılmanın da bazı şartları bulunuyor. Gruba dahil olmak isteyenler ya sigara içmeyecek ya da spora başladığı zaman sigarayı bırakacak.



25 yıldır düzenli olarak spor yapan ekipte gazeteciden belediye başkanına, daire müdüründen memura, esnaftan işçiye kadar birçok insan bulunuyor.



Seher Vakti Spor ekibinin çeyrek asırdır spora devam ettiğini söyleyen ekip sorumlusu Osman İçme, "Grubumuzda 10 yaşından 72 yaşına kadar arkadaşlarımız var. Yazın Türkiye'nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı Milli Parkında sabah 06.00 07.00 saatleri arasında sağlıklı yaşam için yürüyüş ve kültürfizik hareketlerimiz var. 1 Kasımdan itibaren Nisan ayına kadar ise kapalı spor salonunda sağlıklı yaşam için sporumuza devam ediyoruz. Ben



66 yaşındayım şu anki sağlığımızı ve dinçliğimi spora borçluyum. Spor yapmayı seviyoruz. İzinsiz 3 kere spora gelemeyen 4 arkadaşımız ekibin tamamına yemek ısmarlıyor. Spora gelmeyenin cezası var. Bu ekip içerisinde sigara içmek yasak. İçen arkadaşlarımız vardı sigarayı bıraktılar, sağlıklı yaşamak için sporumuza devam ediyoruz" dedi.



Ali Zararsız ise "Spor her insanın küçüklükten ölümüne kadar yapabileceği bir etkinliktir. Ne kadar çok spor ile meşgul olursa o kadar çok sıhhatli ve sağlıklı olunur. Dolayısıyla spor günlük hayatımızın yaşamımızın ayrılmaz bir parçası, 25 yıldır spor yaptığımız gibi herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Bunun faydalarını fiili olarak kendi vücudumuzda bedenimiz de yaşam tarzımızda hal ve hareketlerimizde görüyoruz" şeklinde konuştu.



70 yaşında spor yaptığını söyleyen Yakup Arslan ise "25 yıldır bu ekibin içerinde yer alan bir sporcuyum. Tüm sağlığımı burada spor yapmaya borçluyum. Sağlığımı, gençliğimi, zindeliğimi bu spora borçluyum. Sağlıklı yaşama adım atıyoruz. Yazın saat 06.00 07.00 arası Çamlık Milli Parkındayız, kışın ise salondayız. Sağlığımızı spora borçluyuz" ifadelerine yer verdi. - YOZGAT