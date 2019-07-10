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Sağlıklı yaşam için adım at

43 dakika önce

Cerebral Palsy'li çocukların varlığına, ihtiyaçlarına dair farkındalık yaratmayı amaçlayan "Steptember" projesiyle sizleri Eylül ayı boyunca günde 10 bin adım atmaya davet ediyor.

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Avustralya, Eylül, Güncel

2011 yılında Avustralya'nın öncülüğünde başlatılan, Eylül (September) ve Step (adım) kelimelerinin birleşmesinden türemiş Steptember, her yıl Eylül ayı boyunca 7 ülkede eş zamanlı olarak düzenlenmektedir. Steptember, hem katılımcıların hem de Cerebral Palsy'li çocukların hayatında pozitif etki yaratmak için oluşturulmuş bir sosyal sorumluluk projesidir. Cerebral Palsy, duruşu ve hareket kabiliyetini etkileyen, bebeklik ve çocukluk döneminde sık görülen fiziksel engellik türüdür. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk Cerebral Palsy tanısı almaktadır.

Steptember projesine destek veren katılımcılar, Eylül ayından itibaren adımlarını Cerebral Palsy'li çocuklar için atmaya başlıyor. Bu proje ile Cerebral Palsy farkındalığı yaratılırken, aynı zamanda aileleri maddi yetersizlik yaşayan Cerebral Palsy'li çocuklar için sosyal çevreden bağış toplayarak, onların ihtiyacı olan özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleriniz ücretsiz ulaşmaları amaçlanıyor. Toplanan bağışlarla Cerebral Palsy Türkiye-Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Cerebral Palsy'li çocuklara eğitim-öğretim, psikolojik ve sosyal destek, erken müdahale danışmanlığı, fizyoterapi, hidroterapi, özel eğitim ile birlikte bilimsel çalışmaları destek için kullanılıyor. Vakıf, 2014 yılından beri Türkiye ayağını sahiplendiği Steptember ile global bir kampanya sürdürürken, katılımcıya fayda olarak geri dönecek bir eylem sunuyor.

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:12 Kaynak: Bültenler
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