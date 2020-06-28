Sağlıklı yaşam için haydi spora

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen sabah ve akşam sporu etkinlikleri yeni normal düzende Hüdavendigar Parkı ve Millet Bahçesinde başlıyor.



Sporu daha geniş kitlelere yaymak, 7'den 70'e toplumun tüm kesimlerini sporla buluşturmak amacıyla birbirinden farklı projelere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Bursalıları sporla buluşturmaya devam ediyor. Sabah ve akşam sporu etkinlikleri ile gündelik hayatın rutinine, sporla, sağlıklı bir mola vermek isteyen Bursalılar, Hüdavendigar Kent Parkı ve Bursa Millet Bahçesinde hafta içi ve hafta sonu belirlenen gün ve saatte uzman eğitmen eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanına kavuşuyor.



Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir süre evlerinde kalmak zorunda kalan vatandaşlar yeni normal süreçte sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla sağlıklı bir yaşam için 29 Haziran Pazartesi gününden itibaren "Sabah ve Akşam Sporu" etkinliğine katılabilecek. Sabah sporunun ilki 29 Haziran Pazartesi günü 08.00 - 09.00 saatleri arasında Bursa Millet Bahçesi'nde yapılacak. - BURSA