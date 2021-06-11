Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Düzce Gençlik Merkezi, sağlıklı yaşam için Beyköy'e kadar pedal çevirdi.

Düzce Gençlik Merkezi, çeşitli etkinlikler ile gençlerin faaliyette bulunmasını sağlıyor. Bu kapsamda Gençlik Merkezi Sağlıklı Yaşam ve Spor kulübü bünyesinde bulunan gönüllü gençlerle birlikte program düzenlendi. Bu kapsamda Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'nden polis eskortu ile Beyköy'e kadar gönüllüler bisikletle pedal çevirdi. Sağlıklı yaşam için yapılan faaliyete gençler büyük destek verdi. Gençlik merkezi bu şekilde yapılacak faaliyetleri sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE