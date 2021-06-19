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Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler - Son Dakika

Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

19.06.2021 17:02

- Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen her yaş grubundan insan katılırken, renkli görüntüler oluştu Belediye Başkanı Dr.

- Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen her yaş grubundan insan katılırken, renkli görüntüler oluştu

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın;

"Çorum, bisiklet şehri olacak"

ÇORUM - Çorum Belediyesi tarafından bisiklet kullanımı ve sporunun yaygınlaştırılmasının yanı sıra sağlıklı yaşamanın bir parçası haline getirmeyi amacıyla hayata geçirilen "Pedallar dönüyor, yüzler gülüyor" projesi kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Kültür Park önünden başlayan etkinliğe her yaş grubundan insan katıldı. Gazi caddesinden başlayan etkinlik Millet Bahçesi'nde sona ererken, etkinlikte renkli görüntüler oluştu. Millet bahçesindeki gerçekleştirilen hediye çekilişiyle 10 kişiye bisiklet hediye edilirken, belediyenin yaşanan yoğun trafikten kaçmak, kısa mesafeleri daha kolay kat etmek için kullanılan Tazı scooter uyulaması hayata geçirilerek tanıtımı yapıldı.

"Çorum bisiklet şehri olacak"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'un bisiklet şehri olacağını söyledi.

"Pedallar dönüyor, yüzler gülüyor" projesi kapsamında yaptıkları çağrıya vatandaşların büyük bir ilgi gösterdiğini dile getiren Başkan Aşgın, "Gazi caddesi, Gazi Caddesi olalı bu kadar bisikletliyi bir arada görmemiştir. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimiz Gazi caddesini hınca hınç doldurdu. Burada mutluluk var. Güzellikler var. Genlerin heyecanı var. Biz de o heyecana ortak olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Bu şehri bisiklet şehri yapacağız. Bu anlamda da önümüzdeki günlerde çok katlı bisiklet parkları geliyor. Alımları yapıldı. Muhtelif yerlere çık katlı bisiklet parkları koyacağız. Çorumlular caddede, pazarda bisikletimi nereye bırakacağım derdinden kurtulacaklar. Şehrimiz bisiklet şehri olacak. Bu heyecan onu gösteriyor. Bizde bu heyecana ortak oluyoruz. Çorumlular için aşkla muhabbetle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Çorum bisiklet sporu için uygun bir şehir olduğunu dile getiren Aşgın, "Biraz geç kalmışız bu konuda. ÇORBİS projesini hayata geçirdiğimizde acaba gereken ilgiyi görecek mi görmeyecek mi diye tereddüt yaşadık. 'Başkanın işi gücü kalmadı, bisiklet üzerinde geziyor' gibi birçok dedikoduyu gördük. Ama buradaki heyecan doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 12 bin 500 kişi ÇORBİS'e üye olarak aktif şekilde kullanıyor. Bazı mahallelerimizde ÇORBİS istasyonları kurulması için talepte bulunuyor. Tüm mahallelere ÇORBİS istasyonu kurulacak.

Scooter ile ilgili de öncü olmalarının gerektiğini kaydeden Aşgın, ÇORBİS uygulamasına ek olarak gençlerin talebi üzerine Çorum'u scooter ile buluşturduklarını söyledi.

"Gençlere yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Gençlere yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Aşgın, "Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, üniversite paydaş kuruluşlarımız. İki tane yüzme havuzu inşaatımız başladı. 6 ay sonra inşallah şehrimizdeki yüzme havuzlarına 2 tane daha ilave etmiş olacağız. 4 tane semt sahamız bitmek üzere. Amatör kulüplerimiz için 2 sahamızın ihalesi yapıldı. Gençlik kampları ile çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Ekim ayının ilk haftasında Gençlik obasını Sıklık Tabiat parkında açacağız. Gençlerimiz doğayla iç içe kamp yapacaklar. Yolumuzun doğru olduğunu biliyoruz. Gençlere yatırım yapmaya, devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ise, bisiklet sporu ile başlayan bu etkinliğin diğer branşlarda da devam etmesi için temenni de bulundu. Bisiklet sporunun yaşam biçimi haline getirilmesi için Çorum Belediyesi'nin çalışmalarının bulunduğunun altını çizen Eğer, her branşta olduğu gibi bisiklet sporunda da öncülük eden Çorum Belediyesine teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum Belediyesi'nin gençlerin bisiklete olan sevdası nedeniyle ÇORBİS ve bisiklet yollarını hayata geçirdiğini hatırlatarak, "Batı ülkelerine baktığımızda bisiklet kullanımı çok yüksek. Bizde bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını istiyoruz. Aranızdan olimpiyat şampiyonuz çıksın istiyoruz. Kendisine hedef koyan tüm sporculara her türlü katkı sunmaya hazırız. Ne olur güvenliği elden bırakmayın. Sağlık önemli, temiz enerji önemli. Sürerken ve bisiklet kullanırken lütfen kask kullanmayı ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Turhan Candan, Zübeyir Tuncel ve Murat Erdem katıldı.

Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler
Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Bisiklet, Yatırım, Çorum, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler - Son Dakika


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