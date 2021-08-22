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Sağlıklı yaşam için sabahın ilk ışıklarında Van Gölü'nde yüzüyorlar - Son Dakika

Sağlıklı yaşam için sabahın ilk ışıklarında Van Gölü'nde yüzüyorlar

22.08.2021 17:14

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla Van Gölü'nün soğuk suyunda yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla Van Gölü'nün soğuk suyunda yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan ve yazın ilçeye gelen Ahlatlılar, sağlıklı yaşam için sabahın erken saatlerinde gölde yüzüyor.

Öğretmenevi önünde ve yeni yapılan iskelede bir araya gelerek gölün serin sularında yüzen Ahlatlılar, daha sonra yöresel türküler eşliğinde halay çekiyor.

Vatandaşlardan İbrahim Behlül Şerefoğlu, gazetecilere, her sabah 06.00'da gölde buluştuklarını ve erken saatte yüzmenin vücuda çok iyi geldiğini söyledi.

Van Gölü'nün suyunun iyi hissettirdiğini, bu nedenle herkesi yüzmeye davet ettiklerini belirten Şerefoğlu, şöyle konuştu:

"Sabahları bu geleneği başlattık ama sadece bu bölgede değil, diğer sahillerde ve kumluklarda yüzlerce insan sabahları göle giriyor. Çünkü sabah göle girdiğimizde zinde oluyoruz. Günümüz çok güzel geçiyor. Tüm Ahlatlıları sabah yüzmeye bekliyorum. Bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızı da davet ediyorum. Gerçekten özel bir göl. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük sodalı gölü. Sodalı olduğundan her sabah göle girip temizleniyoruz ve ardından duşa girmiyorum."

Şahap Koçalp ise gölün tertemiz, mavi ve sodalı suyuyla şifa dağıtan bir kaynak olduğunu belirterek, "Sabah 06.00'da gruplar halinde geliyoruz. Akşama kadar gölde yüzerek vücudumuzu zinde tutmaya çalışıyoruz. Sodalı suyun derideki egzama ve cilt hastalıklarına iyi geldiğini biliyoruz." diye konuştu.

Sağlıklı yaşam için sabahın ilk ışıklarında Van Gölü'nde yüzüyorlar
Sağlıklı yaşam için sabahın ilk ışıklarında Van Gölü'nde yüzüyorlar
Sağlıklı yaşam için sabahın ilk ışıklarında Van Gölü'nde yüzüyorlar
Sağlıklı yaşam için sabahın ilk ışıklarında Van Gölü'nde yüzüyorlar
Sağlıklı yaşam için sabahın ilk ışıklarında Van Gölü'nde yüzüyorlar

Öğretmenevi, Van Gölü, Türkiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlıklı yaşam için sabahın ilk ışıklarında Van Gölü'nde yüzüyorlar - Son Dakika


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