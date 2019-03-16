Son Dakika Haberleri: Sağlıklı Yaşam İçin Yürüdüler

Sağlıklı Yaşam İçin Yürüdüler

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları, sigarasız ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yürüyüş yaptı.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları, sigarasız ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek için yürüyüş yaptı.


İslahiye Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları, Merkez Müdürü Dr. Ayhan Gülşen ve Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan'la birlikte yürüdü.

Çamlıca Mahallesi'ndeki merkez önünden hareket eden sağlık çalışanları, cadde üzerinde ellerinde dövizlerle, "Sağlık için harekete geç", "Sigarayı bırak harekete geç" sloganları atarak Demokrasi Meydanı'na geldi.

Çalışanlar, vatandaşları sigarayı bırakmaya ve sağlıklı yaşam için kendileriyle yürümeye davet etti, halka tişört ve broşür dağıttı.

Kaymakam Kotan, etkinliğin, İlçe Sağlık Müdürlüğünce farkındalık yaratmak için düzenlendiğini belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı sigarayı bırakmaya ve günlük en az yarım saat yürümeye davet ediyoruz." dedi.


Dr. Gülşen de sigara kullanılmadığında, ya da bırakıldığında akciğer hastalıklarına karşı vücudun daha dirençli, hastalıklara yakalanma ihtimalinin daha az olacağını söyledi.

Günde en az on bin adım, ya da 20 dakika yürümenin sağlık için faydalı olduğunu belirten Gülşen, "Sağlık için yürü, hareket et. Sigarayı bırak' diyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:34 Kaynak: AA

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