Sağlıklı Yaşam İçin Yürüyorlar

Kütahya'da Sağlıklı Hayat Merkezi, isteyen herkesin katılabileceği sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenliyor.

Kütahya'da Sağlıklı Hayat Merkezi, isteyen herkesin katılabileceği sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenliyor.



İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki merkez tarafından Dumlupınar Stadı'nda sabah saatlerinde yapılan yürüyüşler, birçoğu ev kadını olmak üzere çok sayıda vatandaştan ilgi görüyor.



Sağlık Hayat Merkezi sorumlu hekimi Dr. Sevde Mercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı hayat merkezlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından bir yıldır faaliyette olduğunu hatırlattı.



Merkezin sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum oluşturma amacına hizmet ettiğini belirten Mercan, şunları kaydetti:



"Sağlıklı Hayat Merkezleri, koruyucu sağlık hizmetler sunan merkezlerdir. Burada diyetisyenlerimiz, fizyoterapistlerimiz, çocuk gelişimcimiz, psikoloğumuz, sigara bırakma polikliniğimiz, diş hekimimiz, sosyal çalışmacımız, gebeler için gebelik okulumuz, kanser erken teşhis, tarama eğitim merkezimiz, gibi alanlarda halkımıza hizmet vermekteyiz. Sunduğumuz tüm hizmetlerimiz ücretsizdir. Tüm halkımızı merkezimize ve yürüyüşlerimize davet ediyorum."



Spor eğitmeni Rukiye Kardaş da merkezdeki spor salonunda yıl boyunca spor etkinlikleri yaptıklarını, havaların ısınmasıyla bu çalışmaları açık havaya taşıdıklarını aktardı.



Dumlupınar Stadı'nda her sabah 50 katılımcıyla spor yaptıkları bilgisini veren Kardaş, "Hafta içi her gün sabah saatlerinde yürüyüş yapıyoruz. Amacımız sağlıklı bireyler oluşturmak ve sporu hayatın bir parçası haline getirmek, aynı zamanda bununla birlikte obeziteyle de mücadele etmek. Yürüyüşlerimizle birlikte buraya katılan kişiler diyetisyenler tarafından da takip ediliyor. Böylelikle sporun ne gibi yararlar sağladığını da kontrol etmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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