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Sağlıklı yaşam merkezlerinde gebe eğitimi

1 saat önce

Sağlıklı yaşam merkezlerinde gebe bilgilendirme eğitimleri devam ediyor.

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Sağlıklı yaşam merkezlerinde gebe bilgilendirme eğitimleri devam ediyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, gebe bilgilendirme sınıflarında annelere doğum sonrası, yenidoğan bebek bakımı ve beslenme gibi konularda eğitim veriliyor.

Anne ve bebek sağlığı için normal doğumun önemine değinildiği gebe sınıflarında normal doğuma teşvik edilen anne adayları gebelik sürecinin her evresi ve yapılması gerekenler hakkında da dersler alıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, 6 sağlıklı yaşam merkezinde eğitimlerin ücretsiz verildiğini belirtti.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Sağlıklı bir bebeğin hayata devam etmesi için her türlü çalışmayı sağlık personelimiz burada yapıyor. Ayrıca bu merkezlerde kanser taramaları, diyet poliklinikleri, sigara poliklinikleri ve ruh sağlığı anlamında da psikolojik destek tedavisi veriyoruz. İnsanların buralara sürekli gelmesini talep ediyoruz Sağlıklı yaşam merkezlerimizden halkımızın faydalanmasını istiyoruz."

Gebe sınıfı kursiyerlerinden Merve Aktaş Bozdemir de gebeyken eğitimlere katıldığını, kızının şu an beş buçuk aylık olduğunu ve eğitime devam ettiğini, çok faydalı bilgiler edindiğini ifade etti.

Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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